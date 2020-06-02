В Бурятии засидевшаяся «защитница» детей попала в опалу

На место Татьяны Вежевич уже подобрали новую кандидатуру
Татьяна Вежевич, которую еще год назад не утвердили на должность уполномоченной по правам детей, до сих пор занимает это кресло с приставкой и. о. Этот факт стал причиной того, что ее доклад отказались заслушивать на сессии Хурала Бурятии. Между тем в Сети появился документ, из которого следует, что прямо сейчас на эту должность двигают другую кандидатуру. И, возможно, в скором времени в Бурятии появится новый детский омбудсмен.
Как бы уволили
Напомним вкратце историю. Уполномоченная по правам ребенка Татьяна Вежевич сама вырыла яму, в которую в итоге и угодила. В апреле 2019 года Хуралом был принят закон, повысивший статус омбудсмена. Кроме «важности и солидности», обладатель этой должности получал и солидную прибавку к зарплате: 153 тыс. рублей вместо 102 тыс. рублей, как было раньше. По нашей информации, Татьяна Вежевич лично занималась продвижением данного проекта. И это понятно: кому не хочется повысить себе статус и зарплату.
Но с повышением статуса появились и дополнительные фильтры. Ведь, согласно тому же закону, кандидатура омбудсмена должна была утверждаться на сессии Хурала, тогда как ранее депутатов никто не спрашивал.
И вот в июне прошлого года правительство внесло кандидатуру Татьяны Вежевич в Хурал, где случилось неожиданное. Депутаты в голос начали вспоминать ошибки, недочеты и минусы работы госпожи Вежевич, коих набралось немало. О них «Номер один» уже не раз подробно писал, как по отдельности, так и в целом.
В частности, депутаты Хурала тогда приводили в пример трагедию с перевернувшимся в Улан-Удэ батутом, где пострадали дети. И, несмотря на попытки омбудсмена переложить ответственность на другие органы власти, парламентарии отказались утверждать ее кандидатуру.
Крепкий орешек
Фактически это означало, что госпожа Вежевич должна оставить пост, а правительство подобрать другую кандидатуру и внести ее на сессию Хурала. Но этого не произошло. Татьяна Вежевич продолжила работать в статусе и. о. и находится на этом посту уже без малого год.
В марте этого года депутаты возмутились данным фактом.
- Кандидатура уполномоченного по правам детей нами не была утверждена. Прошло много времени, человек все еще занимает должность. Для чего мы вообще здесь голосуем, решения принимаем? – возмущался тогда депутат Баир Цыренов.
Его заверили, что новая кандидатура будет внесена на апрельскую сессию. Но вместо этого депутатам предложили лишить должностей хуральских коммунистов, замеченных в сентябрьских волнениях на площади Советов. К слову, хуралисты отказались наказывать коллег по указке исполнительной власти, заявив о своей независимости. Среди прочего, со стороны депутатов звучали слова об уважении и статусе Хурала. Ситуация с Вежевич, хоть ее на этот раз и не упоминали, на самом деле из той же оперы. Ведь по факту правительство наплевало на решение депутатов и оставило ее на посту еще на год.
Темная лошадка
Тем не менее обострение отношений с Народным Хуралом, видимо, подтолкнуло чиновников исполнительной власти к ускорению решения по Вежевич. И недавно в Сети появился документ, из которого следует, что новая кандидатура уже на подходе.
В своем письме, адресованном российскому уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой, правительство Бурятии просит согласовать на должность бурятского детского омбудсмена некую Наталью Ганькину. Про нее известно лишь то, что ранее она занимала должность начальника отдела материнства и детства Министерства социальной защиты населения республики.
Почему выбор пал именно на Наталью Ганькину, непонятно. Ранее среди возможных кандидатур на этот пост СМИ и общественность рассматривали в числе прочих депутата Хурала Оксану Бухольцеву. Впрочем, она на этой должности себя не видит.
- Нет, не рассматриваю, и никогда не поступало таких предложений. Потому что это все-таки должность незавидная именно в нашей республике, - рассказала она «Номер один». - Самое важное для уполномоченного по правам ребенка - не контролирующую функцию нести, как у нас: пришли, поругали. А нужно наладить взаимодействие всех ведомств и структур, чтобы предупредить многие проблемы и негативные тенденции… Татьяна Вежевич не смогла создать такой механизм.
К слову, недавно на сайте правительства опубликована информация о том, что депутаты Хурала отказались заслушивать доклад Татьяны Вежевич по той причине, что она по факту не омбудсмен, а всего лишь и. о. Депутатов можно понять: не утвержденная ими же женщина придет почти в той же должности, что и раньше, рассказывать о своих успехах. Это как очередной плевок в лицо депутатам Хурала, которых все больше возмущает, что их решения ни во что не ставят.
В любом случае на фоне обострения отношений между правительством и Хуралом становится ясно, что Вежевич уже не смогут протолкнуть на эту должность со второй попытки.
Служба информации «Номер один»
Фото: «Номер один»
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