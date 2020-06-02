В Бурятии засидевшаяся «защитница» детей попала в опалу

На место Татьяны Вежевич уже подобрали новую кандидатуру





Татьяна Вежевич, которую еще год назад не утвердили на должность уполномоченной по правам детей, до сих пор занимает это кресло с приставкой и. о. Этот факт стал причиной того, что ее доклад отказались заслушивать на сессии Хурала Бурятии. Между тем в Сети появился документ, из которого следует, что прямо сейчас на эту должность двигают другую кандидатуру. И, возможно, в скором времени в Бурятии появится новый детский омбудсмен.