За третий мост в Улан-Удэ ответит иркутский бизнесмен

Руководителем ГКУ «Бурятрегионавтодор» назначен Евгений Дюртеев





Экс-руководитель ООО «Проект» из Иркутска Евгений Дюртеев приехал в Улан-Удэ в 2019 году. Главным по региональным дорогам Бурятии его назначили приказом Минтранса от 29 мая. Место было свободным более года. После отставки Виктора Замкина контору с приставкой и.о. возглавлял главный инженер Игорь Петров.

О масштабе деятельности данного казенного учреждения говорит тот факт, что ему передали реализацию строительства третьего моста через Уду в столице Бурятии. Это самый крупный инфраструктурный проект, его стоимость превышает 7,5 млрд рублей. Ранее планировалось, что мостом будет заниматься городская администрация, но ее освободили от самого крупного проекта. В этом году мост еще не будут строить – власти занимаются выкупом участков под отводные пути.Видимо, именно с третьим мостом связано приглашение в Бурятию приезжего специалиста. Учитывая банкротство «Мостотряда-34», в республике почти не осталось специалистов по мостовым сооружениям. А Дюртеев как раз был руководителем проектной конторы ООО «Проект», успевшей даже поработать на нескольких мостах в Бурятии.Отметим, в прошлом году президент РФ дал поручение разработать программу по реконструкции и ремонту местных и региональных мостов. Не на федеральных, а именно на местных дорогах: в муниципалитетах, в поселках и на региональных трассах. Такая программа разработана, в феврале она утверждена правительством Российской Федерации.«От Бурятии там заявлено более 300 мостов. Программа работает до 2030 года. Это более чем по полтора десятка мостов каждый год. Поэтому нам предстоит большой объем работ и по дорожному строительству, и по реконструкции мостов. Я хотел бы сказать, что у нас в республике дороги будут с каждым годом лучше, мостов будет больше», - рассказал недавно Алексей Цыденов.Мост через Уду и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахьяновой и 3-й Транспортной будет четырехполосным. Его длина - 202 метра, ширина – 26 метров. Строительная высота пролетного строения с учетом покрытия проезжей части составит 2864 мм. Мост будет освещен, оборудован камерами видеонаблюдения, водостоками, дорожными знаками. В последующем планируется благоустройство прилегающей территории к мосту и участка под ним.Иркутский предприниматель уже более полугода находится в республике и успел освоиться в ГКУ. Официальное назначение состоялось после длительной проверки силовыми ведомствами.«Евгений Дюртеев в 2006 году окончил Сибирский государственный университет путей сообщения в Новосибирске по специальности «инженер путей сообщения по специальности мосты и транспортные тоннели». Общий трудовой стаж работы в дорожной и строительной отрасли составляет 18 лет, в том числе на руководящих должностях более 10 лет», - представляет иркутянина республиканский Минтранс.Служба информации «Номер один»Фото: пресс-служба правительства Бурятии