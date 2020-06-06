Депутат Хурала предложил чиновникам Бурятии учиться самостоятельно

В республиканском парламенте обсудили траты на обучение госслужащих



Бюджетному комитету Народного Хурала представили законопроект о профессиональном развитии госслужащих в Бурятии. Правительство ежегодно готовит подобные проекты, ведь того требует федеральное законодательство.



- Это обязательное обучение на мероприятия, связанные с противодействием коррупции. Это обучение по вопросам государственных закупок, вопросам, связанным с развитием государственной гражданской службы, по актуальным направлениям контрольно-надзорной деятельности и ряд других, - докладывала депутатам председатель правительственного комитета госслужбы и кадровой политики Лариса Гончикова. - Особое внимание в 2021 году мы предлагаем уделить обучению специалистов по информационной безопасности. Это требование федеральной службы по технологическому и экспортному контролю. Мероприятия эти достаточно дорогостоящие.



Всего планируется обучить 288 госслужащих на сумму примерно 4,2 миллиона рублей.



Депутаты в свою очередь поинтересовались, как происходит обучение чиновников из районов Бурятии.



- Когда мы начинаем работать с районами, у нас сразу возникает огромная пропасть. Как их подготовка происходит? интересовали народные избранники.



- У нас вопросы обучения по информационной безопасности актуальны и злободневны не только для госслужащих, но даже, наверное, более – для муниципальных. Потому что у них в связи с ограниченностью штатной, бюджетной… конечно, там это гораздо серьезней. Мы это учитываем и запланировали согласованные, скоординированные мероприятия. По муниципальной службе тоже запланирована переподготовка и повышение квалификации.



Между тем, депутат Игорь Бобков привел пример из своей практики – как происходит обучение специалистов, работающих в бизнесе, точнее – в области газификации.



- Там все вопросы находятся в свободном доступе. Эти вопросы изучаешь, потом заявляешься на сдачу экзамена в Ростехнадзор, платишь госпошлину, прибываешь и в установленном порядке эти тесты сдаешь в виде экзамена. А почему вы со своими государственными гражданскими служащими не можете сделать также? Пусть они тестируются сам, изучают эти вопросы, потом вы их соберете, они сдадут экзамены. Кто не сдал, тот работать не будет. Потому что у вас что ни инициатива, то бюджетные деньги. Как бюджетные деньги не попросишь на какое-то социальное направление в нашей республике, так никогда их нет. Идут отказы одни. Сейчас опять 4 с лишним миллиона… Я понимаю, что это деньги небольшие. Но четыре миллиона здесь, пять миллионов на министерство природных ресурсов… Оно так понемногу – и все, и бюджет растащили, - сетовал он.



На это Лариса Гончикова парировала тем, что между госслужбой и бизнесом – большая разница. И повторила, что обучение чиновников – требование федерального законодательства.



- Здесь невозможно сравнивать какие-то бизнесовые вопросы обучения и по государственной гражданской службе. Это то, что мы обязаны выполнять, - говорила она. - Что касается дополнительных компетенций, квалификаций, никто не запрещает госслужащим параллельно развивать свои компетенции. Но эти направления – обязательны для всех.



На защиту квалификации чиновников встал депутат Валерий Цыремпилов, который до карьеры в Хурале руководил Кяхтинским районом. То есть, имел прямое отношение к муниципальной службе.



- Я понимаю, конечно, денег не хватало никогда. Но, я думаю, подготовке кадров, переобучению, повышению квалификации надо максимальное внимание уделять. Не только здесь чтобы мы готовили в республике, направлять в Новосибирск, в Москву и так далее. Это требование времени. Время сейчас быстро меняется, новое время, новые законы. Тем более информационная безопасность. Надо готовить кадры не только на республиканском уровне, но и на муниципальном готовить кадры.



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