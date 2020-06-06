В Бурятии снимут запрет на выдачу земель в Заиграевском районе под дальневосточный гектар

Ранее эти участки были недоступны для участников программы из-за самовольщиков



Как сообщила министр имущественных и земельных отношений Маргарита Магомедова на недавнем заседании бюджетного комитета Народного Хурала, в Бурятии разработан законопроект, раздвигающий границы дальневосточного гектара.



Когда программа только начинала действовать, в Бурятии был определен список мест, где гектары невозможно было получить в силу ряда причин.



- Вокруг города Улан-Удэ была установлена 20-километровая буферная зона. Туда частично вошли земли четырех районов: Иволгинского, Прибайкальского, Заиграевского и Тарбагатайского. Почему мы такую зону установили? Потому на территории этих районов много участков, которые используются и на которых возведены объекты недвижимости, но которые граждане не успевали оформить. Реализация этого закона была рассмотрена на совещании у уполномоченного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева в июле прошлого года. И было внесено предложение о сокращении этой буферной зоны, - рассказала Маргарита Магомедова.



Власти Бурятии в итоге пошли навстречу полпреду президента, однако три района из четырех все же остались нетронуты. Расширение границ земель под «гектар» коснулось только Заиграевского района. В его границах предлагается освободить от запрета тысячу гектаров.



К слову, с 1 августа прошлого года, когда начала действовать программа и по 4 июня этого года жителями Бурятии подано 4162 заявления, из которых 1852 уже положительно рассмотрены. Кроме того, 1283 заявителя уже заключили договор безвозмездного пользования.



- При этом гражданин имеет право в течение года определять вид использования этого участка. 83 гражданина уже определили вид деятельности, в основном это жилищное строительство, - пояснила министр.



Фото: «Номер один»



