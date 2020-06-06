В Бурятии в 2019 году на фоне экономического роста упало благосостояние жителей

Количество живущих за чертой бедности выросло на 9300 человек



Зампред правительства Бурятии по экономике Алексей Мишенин рассказал депутатам Хурала об итогах первого года реализации «Стратегии 2035». По его словам, за этот год произошли значительные изменения, которые повлияли на развитие республики.



- Определены национальные цели и стратегические задачи до 2024 года. Началась реализация национальных проектов. Республика вошла в состав Дальневосточного федерального округа, что дало нам дополнительные инструменты и возможность использовать меры поддержки и преференции, которые действовали до настоящего времени на Дальнем Востоке, - перечислял зампред.



Объем федерального финансирования вырос в 2,9 раза по сравнению с 2018 годом и составил 17,2 млрд рублей. В том числе: на реализацию 11 национальных проектов республика получила 9,7 млрд рублей. Было подписано 50 соглашений по реализации региональных проектов. По поручению председателя правительства России, республика получила 2,3 млрд рублей на строительство детских садов. Дальневосточная президентская субсидия за прошлый год – мы реализовали 79 мероприятий на общую сумму 3,6 млрд рублей.



Валовый региональный продукт вырос до 239 млрд рублей. В экономику Бурятии вложено 70 млрд рублей инвестиций, что на 40 процентов больше 2018 года. Рост поступлений – прочти по всем налогам. Однако, на благосостоянии населения это почему-то не отразилось:



- Несмотря на то, что нам удалось достичь этих показателей, все же за 2019 год отмечается падение благосостояния граждан. Сократились реальные денежные доходы населения: 99,2% к 2018 году. С ростом прожиточного минимума на 10% увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности: на 9300 человек. Не удалось достичь запланированного уровня продолжительности жизни. По предварительным данным Росстата, ее уровень сохранился на уровне 2018 года и составил 70,8 лет, - докладывал Алексей Мишенин.



Депутаты же в свою очередь поинтересовались предыдущими стратегиями и планами развития, в том числе отраслевыми, многие из которых истекли еще в 2018 году. Однако отчетов по ним депутаты не увидели до сих пор.



- Мы эти программы принимаем, а никто итоги не подводит, и никто выводы не делает. Никто цифры не говорит. Какая-то отдача должна быть, показатели – что сделано, - говорил, в частности, депутат Валерий Цыремпилов.



Алексей Мишенин в ответ смог лишь пообещать, что отчеты будут представлены.



Фото: «Номер один»

