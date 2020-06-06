Москва не дала Бурятии денег на школу в Курумкане

В бюджете республики сильно «похудели» расходы на образование



Бюджетный комитет Хурала рассмотрел проект изменений в бюджет 2020 года. Одна из сфер, которую ждет сокращение финансирования – это образование. В частности, не подтвердилось федеральное финансирование школы в Курумкане, стоимостью 431,6 млн рублей.



Впрочем, в измененном проекте бюджета были и добавлены некоторые статьи. Так, увеличены расходы на охват детей дошкольными учреждениями, выделены деньги на доплаты учителям за классное руководство. Однако даже с учетом этих добавок по итогу отрасль недополучит сотни миллионов рублей.



К слову, две другие ключевые социальные сферы – здравоохранение и соцполитика – наоборот, прибавили в денежном весе. По здравоохранению рост финансирования на 814 млн рублей. В том числе – на коронавирусные выплаты медикам, создание дополнительных коечных мест в медучреждениях, на покупку аппаратов ИВЛ и так далее. В части соцполитики рост финансирования составил 1,7 млрд рублей – большая часть из них пойдет на выплаты семьям с детьми, которые не так давно анонсировал президент страны.



Фото: «Номер один»

