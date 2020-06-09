Глава Бурятии дебютировал в "Вечернем Урганте"

Поводом стало общение с Путиным по библиотеке

История с «пропавшими» 400 млн рублей, которые стали предметом обсуждения между Алексеем Цыденовым и Владимиром Путиным, попала на Первый канал. Новость стала первой в свежем выпуске программы «Вечерний Ургант»

Глава Бурятии во время доклада Путину «потерял» бюджетные средства. С таким заголовка начал ведущий Иван Ургант.

- …И назвал сумму в размере 615 млн рублей. Взгляд президента сразу изменился на удивленный. Нет, по моим данным библиотека стоит миллиард. Если вы говорите 600 млн, то где еще 400 млн? – перебил президент чиновника. Алексей Цыденов еще раз внимательно прочитал условия задачки и ответил правильно…. 385 оставшихся миллионов пойдут на ремонт старого здания. И все сошлось! - рассказывает Ургант.

Тут соведущий Дмитрий Хрусталев добавляет: "Садись, пять!"

Иван Ургант остроумно ответил: "Нет, вот слово садись здесь не прозвучало". ⠀

Напомним, это не первое попадание Бурятии в сводки развлекательных новостей в "Вечернем Урганте". Однако Алексея Цыденова в программе упомянули впервые.