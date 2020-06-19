Чимит Бальжинимаев: «Не сделают - будем говорить по-другому»

В Улан-Удэ возмущены дорожными работами от «СКМ Строя»

Ремонт дорог в Улан-Удэ в самом разгаре. Одна за другой перекрываются улицы, строительные компании, выигравшие муниципальные конкурсы, развернули работы в самых разных частях города. Люди готовы потерпеть неудобства, ведь дорожный ремонт нужен всем.На дороги ежегодно выделяются многомиллионные суммы бюджетных денег. Важно, чтобы все было сделано качественно. Депутаты Улан-Удэнского горсовета продолжают выезжать на места дорожного строительства, чтобы проконтролировать ход работ.Особое возмущение народных избранников вызвала ситуация, которая сложилась в микрорайоне Стеклозавод, где идет ремонт ул. Воронежской. Несколько дней назад группа депутатов уже выезжала на объект. Было выявлено много нарушений. Они привели к тому, что 16 июня МУ «Улан-Удэстройзаказчик» оформил подрядчику ООО «СКМ Строй» предписание об их устранении. От фирмы потребовали устранить отступления от рабочих чертежей, ГОСТов и др.«Улан-Удэстройзаказчик» указал на необходимость демонтировать некачественную бетонную «обойму», которая служит опорой для бордюров (суммарно, на протяжении 72 м), и обеспечить качественную.Также строителям сказали обеспечить единый уровень верха бортовых камней (тротуарных и дорожных), чтобы они не шли вразнобой, поработать над стыками бордюров, обеспечить прямолинейность, устранить сколы на бортовых камнях и сделать другие, казалось бы, элементарные вещи. Вплоть до того, что строительной фирме указали провести обратную засыпку грунта в районе одного из домов по ул. Воронежской.С одной стороны, как-то грустно, что на дорогах Улан-Удэ до сих пор работают фирмы, которым указывают на простейшее - выровняйте верх бортовых камней. Но, с другой стороны, мы видим наращивание контроля со стороны депутатов горсовета и лично его председателя Чимита Бальжинимаева, которое дает результаты.Срок для устранения большинства претензий по ул. Воронежской был установлен на 23 июня. После первоначального выезда, который привел к оформлению предписания, депутаты вновь посетили это место. Темп устранения не впечатлил народных избранников. Они вновь поговорили с руководством ООО «СКМ Строй».«Очень много замечаний было. Практически ничего по их устранению не сделано. Если в установленный срок не исполнят то, что обещали, то начнется применение более жестких мер. В начале ул. Воронежской очень много бордюрных камней со сколами, они разрушены были, отодвинуты в сторону вследствие того, что устанавливались не по технологии… Пусть не думают, что вот так все обойдется, что мы не будем ничего делать. Однозначно, будем», - твердо сказал Чимит Бальжинимаев.По словам председателя горсовета, была предварительная договоренность, что в этот приезд строительная фирма поднимет несколько бордюрных камней, чтобы показать качественно ли, по технологии ли все сделано. «Воз и ныне там. Мы видим, как некачественно было сделано, так и продолжается», - отметил Чимит Бальжинимаев.«Строительный мусор частично убрали. Мы посмотрим еще в выходные в плане демонтажа. Это тоже рабочий день. Со своей стороны, конечно, сделаем фотовидеофиксацию. Посмотрим, что сделано и после приема скрытых работ - они будут бетонировать. Срок исполнения предписания пока не завершился», - рассказал Павел Малых, замдиректора «Улан-Удэстройзаказчика».Парадокс в том, что ООО «СКМ Строй» нельзя назвать новичком на ремонте улан-удэнских дорог. Оно неоднократно проводило работы и в этом году занято на порядка четырех дорожных объектах города. Неужели везде так строят? Хотя, собственно говоря, и фирма-новичок тоже должна соблюдать все требования.Видя происходящее сейчас в микрорайон Стеклозавод, Чимит Бальжинимаев не исключил, что при проверке в рамках гарантийного срока дорог, отремонтированных в Улан-Удэ за последние пять лет, «может быть, еще не раз встретимся с этой фирмой».Кстати, за последние годы «СКМ Строй» выполнил контрактов на 180 млн. рублей. Топ-5 (по общей сумме контрактов) партнеров состоит из «Улан-Удэстройзаказчика», комитета городского хозяйства, комитета по строительству, Управления капстроительства правительства Бурятии и «Бурятрегионавтодора». Остальные партнеры – помельче (включая Пенсионный фонд и МУП «Управление трамвая»). Одним словом, деньги фирма осваивает кучами.Вообще, с ремонтом прошлых лет есть проблемы.«Недавний пример – ул. Сахьяновой. Там работал другой подрядчик, выявлены недостатки и ему выданы предписания исправить, по гарантийным обязательствам, недостатки до 1 июля», - напомнил глава Улан-Удэнского горсовета.Председатель городского парламента пообещал, что качество асфальтового покрытия, которое будет сделано на ул. Воронежской, тоже проверят.«Будем брать пробы, проводить лабораторные исследования. Контроль продолжится в полной мере и не только здесь. Все подрядчики должны понимать, что контрольные мероприятия продолжатся», - подчеркнул Чимит Бальжинимаев.В них принимают участие не только депутаты, но и активные жители города, представители Общественной палаты, мэрии Улан-Удэ и др.Комментарий по поводу ситуации строительные бизнесмены дали очень неохотно. На том, чтобы фирма - публично, через журналистов - разъяснила улан-удэнцам положение, настоял сам Чимит Бальжинимаев. Сложилось впечатление, что руководитель фирмы был очень раздосадован вниманием, которое обратили на дорожные работы, которые проводятся ею.«Я думаю, что до середины следующей недели (это срок исполнения предписания – прим.) все выявленные нарушения будут исправлены. Они есть, но серьезных нарушений я не вижу. Будут перекладываться бордюры со сколами, которые были уронены, столкнуты», - коротко высказался Александр Нурбекян, назвавшийся СМИ представителем ООО «СКМ Строй» (если обратиться к Интернету, то можно обнаружить сведения, что он является 100 %-ным владельцем данной фирмы).Отрезок ул. Шаляпина в микрорайоне Кирзавод, ремонт которой также проконтролировали депутаты, порадовал работой строителей, но огорчил задержкой. Подрядчик ООО «Байкалагропром» не может приступить к асфальтированию, т. к. идет корректировка проектной документации.«Конкурс выиграла якутская организация и, не выезжая на место, разрабатывала проект. Представляете, не побывав на наших улицах, подготавливают документацию. Мы не раз сталкивались с этим. Здесь было потеряно практически два месяца. Якутские проектировщики проводят доработку в рамках гарантийных обязательств», - описал возмутительное положение Чимит Бальжинимаев.По словам Василия Бутина, генерального директора ООО «Байкалагропром», замечания касаются неучтенных видов работ, непроектного расположения кабельных линий и т. д. «Хотя на 20 апреля мы планировали выпуск асфальтобетонной смеси. Тут протяженность полтора километра. По проекту 315 м пешеходного ограждения, бордюров на 3000 м, около трех тысяч тонн асфальта, перенос светофора, два водосброса и т. д. Сумма - тридцать миллионов, но после корректировки должно быть увеличение», - рассказал предприниматель.Пройдя вдоль уже уложенных бортовых камней, депутаты оценили сделанное. «Основная нагрузка бордюра - на сдвиг, на опрокидывание, удар машиной», - отметил подрядчик, демонстрируя качество работы.«Мы видим, как работаете, верим, но фотовидеофиксацию скрытых работ проведите, когда там будете делать. Первый этап, второй этап, когда заливаете, чтоб было видно, - сказал Чимит Бальжинимаев, показывая на новые участки работы. - На Воронежской мы сказали - выборочно вытаскиваем блок и смотрим, если находим некачественное, будут все убирать. Если все нормально, то можем за свой счет обратно сделать».Как доложил Павел Малых, вопросов к проектной документации возникло много, но компания-проектировщик все скорректировала и передает Улан-Удэ. «Но сейчас начнется сезон дождей, это тоже может задержать», - тревожится подрядчик о грядущем асфальтировании.К слову, фирма имеет свой асфальтобетонный завод (немецкий, модернизирован в 2018 г.), карьер для производства инертных материалов, собственный выпуск железобетонных изделий, технику, трудовой коллектив. Фирма является резидентом промпарка. Стаж работы около двадцати лет и репутация хорошая. Например, ул. Орловская. Ремонт был в 2017-2018 гг. и там поныне нет претензий.«Ваше отношение к делу видно, начало неплохое. Если технология не нарушается, то и дороги качественные. Но строительный мусор просьба убрать, а то в зеленые насаждения накидали. Думаю, уже месяца два лежит», - сказал Чимит Бальжинимаев о дорожном объекте.Покачаешь блок, приготовленный к установке, и сразу чувствуется какой он плотный, прочный, сделанный на совесть. А то недавно был случай – на осмотре дорожного объекта - блок развалился в руках депутата горсовета Сергея Бурдикова.«График работ сдвинулся из-за доработки документации. Не ваша вина. Надо внести коррективы в сроки исполнения контракта, чтобы была возможность закончить без штрафных санкций», - обратил внимание на порядок с документами Сергей Бурдиков.«Предложения, наказы местных жителей будут учтены. При приемке, думаю, город также учтет время этого вынужденного простоя», - поддержал глава горсовета.Он выразил надежду, что лабораторные исследования качества асфальтобетонного покрытия окажутся хорошими и все будут довольны.Улан-Удэнский горсовет намерен контролировать ремонт дорог и дальше. Значит бюджетные средства будут расходоваться все эффективнее. Это на пользу городу и его жителям. Время «дорожной лажи» ушло.Фото: «Номер один»