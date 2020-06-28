В Бурятии в голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 193 тысячи человек

Досрочное голосование началось в труднодоступных местах Бурятии с 15 июня
По предварительным данным Избирательной комиссии Бурятии на 27 июня, в республике в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации приняло участие 193 тыс жителей. Досрочное голосование началось в труднодоступных местах Бурятии с 15 июня. Основной этап досрочного голосования стартовал с 25 июня на всей территории республики, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Голосование проходит на 837 участках для голосования. В их числе 23 участка для голосования в местах временного пребывания и 814 – стационарных, которыми также организовано голосование на 230 придомовых территориях.
Каждый день, до 1 июля УИКи будут работают с 8:00 до 20:00. Чтобы проголосовать на дому, можно позвонить на номер 112 и подать заявку не позднее 17:00 1 июля 2020 года.
Напомним, что одновременно с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию России идет и выбор инициатив в рамках проекта «Народный бюджет»: жители сами могут выбрать, что нужно построить, отремонтировать, благоустроить, закупить, чтобы улучшить жизнь в их городе, микрорайоне, поселке, селе, улусе в первую очередь.
Предложения жителей собирались на сайте проекта народныйбюджет03.рф. Наиболее часто упоминаемые из них включены в список для общенародного голосования.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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