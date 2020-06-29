Екатерине Кочетовой подобрали первого заместителя

Им стал очередной выходец из мэрии Улан-Удэ





Новым первым заместителем министра экономики Бурятии Екатерины Кочетовой станет Эльвира Дабаева, заместитель по экономике председателя Комитета по строительству администрации Улан-Удэ. Она стала победителем конкурса, проведенного на замещение вакантной должности. Однако указ о ее назначении глава Бурятии еще не подписал.