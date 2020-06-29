Екатерине Кочетовой подобрали первого заместителя

Им стал очередной выходец из мэрии Улан-Удэ
Новым первым заместителем министра экономики Бурятии Екатерины Кочетовой станет Эльвира Дабаева, заместитель по экономике председателя Комитета по строительству администрации Улан-Удэ. Она стала победителем конкурса, проведенного на замещение вакантной должности. Однако указ о ее назначении глава Бурятии еще не подписал.
Напомним, кресло первого замминистра экономики освободилось в начале апреля этого года. Эту должность занимал Вячеслав Ирильдеев.
Отметим, сама Екатерина Кочетова раньше также работала в мэрии. Она занимала пост зампреда Комитета по образованию администрации Улан-Удэ - начальника управления экономики и финансов, а в начале 2018 года перешла на работу в правительство Бурятии.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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