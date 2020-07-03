Глава Бурятии поблагодарил жителей, поддержавших поправки в Конституцию

«Сегодня нам нужно объединиться и дальше идти вместе», отметил он





Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал обращение, в котором поблагодарил жителей Бурятии, принявших участие в общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию России.

- Уважаемые земляки! Уже известны итоги голосования по поправкам в Конституцию. Более 70% пришедших на голосование жителей страны поддержали Конституцию, поддержали поправки. Как в стране в целом, так и у нас в республике. Хочу поблагодарить всех тех, кому не все равно, кто не остался в стороне, а пришел и проголосовал. В итоге все вместе мы закрепили в Конституции основы социального государства, укрепили суверенитет страны, заложили основу для развития по всем направлениям. Сегодня нам нужно объединиться. Мы высказали свою позицию. Голос каждого важен. Но дальше нам идти вместе и вместе развивать нашу Родину и нашу республику. Уважаемые земляки, спасибо! – заявил глава Бурятии.Напомним, по предварительным данным Избиркома Бурятии, внесение изменений в Конституцию одобрили 329 тысяч жителей республики или 71,9% проголосовавших. Всего на избирательные участки пришли 458 тысяч человек из 709 тысяч включенных в списки участников голосования, явка составила 64,6%.Фото: пресс-служба главы Бурятии