Главе Бурятии поручили лично контролировать ситуацию с занятостью

Премьер-министр России возложил на губернаторов персональную ответственность



Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству труда и социальной защиты до 10 сентября представить в правительство России сводный доклад о состоянии рынка труда в регионах страны. Губернаторам поставлена задача взять под личный контроль ситуацию с занятостью в своих субъектах Федерации, особое внимание уделив трудоустройству выпускников образовательных учреждений. Отчеты с мест должны быть направлены в Минтруд до сентября.



Ряд поручений направлен на развитие портала «Работа в России». На нем появится возможность подачи заявок на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного образования для граждан, лишившихся работы или находящихся под угрозой увольнения. Там же разместят перечень лучших практик регионов и работодателей по организации стажировок будущих выпускников.



Напомним, как сообщал «Номер один», ситуация на рынке труда Дальневосточного федерального округа, как и в целом по стране, непростая. На Дальнем Востоке с 1 мая по 3 июня за помощью в поиске работы обратилось 127,8 тысячи человек, признаны безработными 97,6 тысячи, трудоустроено 15,1 тысяча. (11,8%).



«Наиболее эффективно этот вопрос решается в Сахалинской области, где было трудоустроено 49,3% от числа обратившихся. Сложная обстановка сложилась на рынке труда Магаданской области (1,7% от числа обратившихся нашли работу) и в Бурятии (4,3%)», - заявил полпред президента России ДФО Юрий Трутнев.



В целом по ДФО зарегистрировано 123,9 тысячи безработных (плюс 69,6 тысячи человек к 1 апреля). В Бурятии рост числа безработных увеличился в четыре раза (+16 991 человек), Забайкальском крае – в 2,8 раза (+10 846 человек), Приморском крае – в 2,4 раза (15 127 человек). По отраслям экономики наибольшая численность безработных граждан отмечается в оптовой и розничной торговле (6,9 тысячи человек), сельском хозяйстве (5,4 тысячи человек), образовании (5,3 тысячи человек).



В службы занятости сейчас стали обращаться не только граждане, лишившиеся работы, но и самозанятые, которые ранее работали в «сером» секторе экономики. При этом в округе сохраняются незакрытыми 192,2 тысячи вакансий, их число с апреля выросло на 11,9 тысячи.



Фото: "Номер один"



