Глава Бурятии отчитается перед депутатами Хурала

Алексей Цыденов расскажет о работе правительства и исполнении программы СЭР





Очередная сессия Хурала Бурятии начнется 7 июля в 9 часов утра. Как сообщили в пресс-службе парламента, повестка будет насыщенной - депутатам предстоит рассмотреть более 50 вопросов.

Первым в проекте повестки сессии значится отчет главы Бурятии о результатах деятельности правительства республики, в том числе и по вопросам, поставленным Народным Хуралом. Отчитается Алексей Цыденов и по исполнению плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития республики.Также парламентарии намерены решить ряд кадровых вопросов, внести изменения в республиканский бюджет 2020 года, принять законы социальной направленности, обратиться в федеральный центр по вопросу газификации Бурятии.В рамках «Правительственного часа» значатся два вопроса. По предложению группы депутатов будет заслушана информация «Об охране здоровья граждан в период новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и мерах, принимаемых правительством РБ по противодействию ее распространению». Вторым вопросом депутаты намерены заслушать информацию об экономических и плановых показателях в деятельности Республиканского агентства лесного хозяйства.Проект повестки сессии рассчитан на два дня работы сессии Народного Хурала - 7 и 8 июля.Фото: «Номер один»