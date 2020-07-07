На депутата Хурала Бурятии не будут возбуждать дело за проникновение на военный объект

По словам Баира Цыренова, об этом ему сообщил Следственный комитет
Как сообщил сегодня на сессии Хурала Бурятии депутат от КПРФ Баир Цыренов, Следственный комитет Бурятии не будет возбуждать в отношении него уголовное дело за проникновение на военный госпиталь в Сосновом бору.
- Мне пришел ответ от Следственного комитета о том, что в отношении меня вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, - сказал он в ходе «Часа заявлений».
Напомним, 15 мая президенту страны Владимиру Путину доложили о готовности медицинского центра в районе Соснового Бора Улан-Удэ, который, по замыслу, должен был стать форпостом для борьбы с коронавирусом в Бурятии. Но 30 мая депутат Хурала Баир Цыренов пробрался на территорию центра и снял на видео толпы рабочих, спешно доделывающих «внутренности» «сданного» две недели назад центра.
Позже военные опровергли тот факт, что объект недостроен и показали журналистам новенькие свежепомытые коридоры, блестящие панели на стенах, свежеброшенный на пол линолеум, не закрепленный по краям. Аккуратно уложенные постельные принадлежности на койках в палатах. Правда, в одну часть медцентра, что на втором этаже, не пустили – там шли работы.
- После того как завершили строительство, установили аппаратуру, поступила команда провести реконструкцию второго этажа и развернуть на втором этаже отделение реанимации. На 20 коек. Поэтому там совершенно другая уже технология. Строителям приходится демонтировать панели, менять проводку – там другие аппараты должны стоять. Необходимо монтировать газовую разводку – в общем, вся инженерия меняется. Поэтому на сегодняшний момент на втором этаже идет реконструкция, - говорил начальник 437-го военного госпиталя подполковник Заурбек Алборов.
Ответа на вопрос, как Баир Цыренов попал на территорию режимного объекта и ждет ли его какое-то наказание, тогда никто не дал. Однако, теперь можно предположить, что венные все же обращались в правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности пробравшегося к ним депутата. Но силовики то ли не увидели в действиях Баира Цыренова ничего криминального, то ли вообще посчитали ситуацию не подпадающей под УК.
Фото: «Номер один»
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