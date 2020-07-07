На депутата Хурала Бурятии не будут возбуждать дело за проникновение на военный объект

По словам Баира Цыренова, об этом ему сообщил Следственный комитет





Как сообщил сегодня на сессии Хурала Бурятии депутат от КПРФ Баир Цыренов, Следственный комитет Бурятии не будет возбуждать в отношении него уголовное дело за проникновение на военный госпиталь в Сосновом бору.