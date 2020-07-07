Петра Носкова проводили аплодисментами

Депутаты приняли его отставку с поста председателя аграрного комитета





Сегодня на сессии Хурала Бурятии депутаты проголосовали за досрочную отставку председателя комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Петра Носкова. Основанием для этого стало его личное заявление.

О решении Петра Носкова покинуть пост председателя комитета стало известно еще в мае этого года. Тогда же им был написано заявление по собственному желанию. «Он сказал, что это его обдуманное и взвешенное решение», - отмечали тогда в пресс-службе парламента.Работу в парламенте Петр Носков продолжит, но уже в качестве рядового депутата.За проделанную работу от имени коллег его поблагодарил депутат Иринчей Матханов. Также Петра Носкова предложили наградить медалью «За развитие парламентаризма».Добрые слова в свой адрес растрогали председателя комитета. Однако он отметил, что «уходить надо вовремя».По итогам тайного голосования депутаты приняли его отставку.Напомним, г-н Носков длительное время возглавлял администрацию главы и правительства Бурятии. В 2018 году он покинул эту должность и избрался в Хурал по одномандатному округу. На первой сессии парламента нового созыва его выбрали председателем аграрного комитета.Фото: «Номер один»