Татьяна Мантатова стала новым вице-спикером Хурала Бурятии

Ее кандидатуру поддержали большинство депутатов





Напомним, на сессии 6 мая депутаты Хурала Бурятии большинством голосов досрочно прекратили полномочия вице-спикера Баира Жамбалова, которого подозревают в смертельном наезде на Галину Бурчевскую в Батурино в январе 2020 года.

По итогам тайного голосования кандидатуру Татьяны Мантатовой поддержали 50 депутатов, за Буда-Ширапа Батуева было подано 10 голосов. Сразу после оглашения результатов голосования ее пригласили занять место в президиуме. В ответ Татьяна Мантатова поблагодарила коллег и обещала оправдать их доверие.



Сегодня на сессии Хурала на вакантный пост были выдвинуты две кандидатуры. Фракция «Единой России» предложила на эту должность депутата Татьяну Мантатову, коммунисты - Буда-Ширапа Батуева. Обсуждать их депутаты не стали и решили сразу перейти к голосованию.Татьяна Мантатова родилась в городе Зея Амурской области. Родители работали инженерами-гидростроителями на строительстве Зейской ГЭС. Является дочерью Евгения Ханхалаева, который являлся депутатом четырех созывов Народного Хурала Бурятии и с 2004 года до недавнего времени являлся управляющим Отделением Пенсионного фонда РФ по РБ.В 1994 году окончила среднюю школу №49 в городе Улан-Удэ.В том же году поступила на юридический факультет БГУ, который окончила с отличием в 1999 году. Училась в аспирантуре Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. В 2007 году защитила кандидатскую диссертацию.С 2005 по 2009 год преподавала в БГУ, заведовала кафедрой гражданского права и процесса.С 2009 года руководит медиахолдингом «Ариг Ус», куда входят телекомпания «Ариг Ус», «Радио Сибирь-Байкал», газета «Традиция».В сентябре 2013 года Татьяна Мантатова была избрана депутатом Хурала по одномандатному избирательному округу №16.Врио главы Бурятии Алексей Цыденов указом от 16 февраля 2017 года наделил Татьяну Мантатову полномочиями сенатора — представителя от правительства Бурятии в Совете Федерации России. В сентябре 2017 года срок ее полномочий завершился.В сентябре 2018 года Татьяна Мантатова вновь избралась в Хурал Бурятии по округу № 16.Фото: «Номер один»