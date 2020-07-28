Баиру Жамбалову не удалось вернуть пост вице-спикера Хурала Бурятии

Суд отказал бывшему зампреду в удовлетворении иска
Сегодня Советский суд Улан-Удэ отказал в удовлетворении иска бывшего вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова о восстановлении его в должности. Основания этого пока не известны, поскольку мотивировочная часть судебного решения еще не опубликована.
Напомним, Баира Жамбалова лишили поста вице-спикера на сессии Хурала в начале мая. Причиной этого стала причастность высокопоставленного парламентария к смертельному ДТП возле села Батурино в начале этого года. Решение было принято большинством голосов: 43 депутата проголосовали за снятие Баира Жамбалова, 11 – против и 1 воздержался.
Однако уже в конце мая Баир Жамбалов подал в суд иск к Хуралу с требованием восстановить его на работе. Суд иск экс-зампреду Хурала принял, однако отказался рассматривать его в порядке гражданского судопроизводства, переведя дело в разряд административных.
Впрочем, точку в вопросе восстановления Баира Жамбалова в должности ставить еще рано. Не исключено, что бывший зампред парламента обжалует решение Советского суда.
Фото: «Номер один»
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