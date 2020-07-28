Баиру Жамбалову не удалось вернуть пост вице-спикера Хурала Бурятии

Суд отказал бывшему зампреду в удовлетворении иска





Сегодня Советский суд Улан-Удэ отказал в удовлетворении иска бывшего вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова о восстановлении его в должности. Основания этого пока не известны, поскольку мотивировочная часть судебного решения еще не опубликована.