В Бурятии выбирают «правую руку» Евгении Лудуповой

На место первого замминистра здравоохранения претендуют три кандидата
В Бурятии продолжается конкурс на замещение вакантной должности первого заместителя министра здравоохранения - председателя Комитета стратегического планирования и структурной организации здравоохранения.
По информации «Номер один», по итогам конкурсного отбора ко второму этапу конкурса допущены трое участников. Это начальник отдела организационно-правовой работы Минздрава Бурятии Ирина Раднаева, заместитель главврача по высокотехнологичной медицинской помощи РКБ им. Семашко, врач высшей категории Анатолий Дмитриев и главврач ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический центр» Павел Фадеев.
Второй этап конкурса будет состоять из тестирования и индивидуального собеседования. Они пройдут 21 августа.
Напомним, ранее пост первого заместителя министра здравоохранения занимала Наталья Бухольцева. В конце мая она уволилась по собственному желанию, после чего ее назначили главврачом Городской больницы № 4 в Улан-Удэ. С прежним руководителем больницы Тамарой Бидагаевой контракт расторгли после того, как в учреждении произошла вспышка коронавирусной инфекции.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?