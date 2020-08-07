07.08.2020
В Бурятии выбирают «правую руку» Евгении Лудуповой

В Бурятии выбирают «правую руку» Евгении Лудуповой

На место первого замминистра здравоохранения претендуют три кандидата

В Бурятии продолжается конкурс на замещение вакантной должности первого заместителя министра здравоохранения - председателя Комитета стратегического планирования и структурной организации здравоохранения.

По информации «Номер один», по итогам конкурсного отбора ко второму этапу конкурса допущены трое участников. Это начальник отдела организационно-правовой работы Минздрава Бурятии Ирина Раднаева, заместитель главврача по высокотехнологичной медицинской помощи РКБ им. Семашко, врач высшей категории Анатолий Дмитриев и главврач ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический центр» Павел Фадеев.

Второй этап конкурса будет состоять из тестирования и индивидуального собеседования. Они пройдут 21 августа.

Напомним, ранее пост первого заместителя министра здравоохранения занимала Наталья Бухольцева. В конце мая она уволилась по собственному желанию, после чего ее назначили главврачом Городской больницы № 4 в Улан-Удэ. С прежним руководителем больницы Тамарой Бидагаевой контракт расторгли после того, как в учреждении произошла вспышка коронавирусной инфекции.

Фото: «Номер один»
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