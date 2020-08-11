В Бурятии назначен новый прокурор Хоринского района

Им стал старший помощник прокурора по надзору за исправительными учреждениями





Приказом Генерального прокурора России с 5 августа на должность прокурора Хоринского района назначен Николай Бельков.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Николай Бельков в 2002 году окончил Иркутский государственный университет. Проходил службу в прокуратуре Иркутской области в должности следователя прокуратуры Усть-Удинского района.С июля 2003 года – в органах прокуратуры Бурятии. Занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Баргузинского района, заместителя прокурора Курумканского района.С сентября 2007 года проходил службу в следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре РФ по РБ в должности руководителя Тункинского межрайонного следственного отдела.В августе 2009 года вернулся на работу в прокуратуру Бурятии. Занимал должности: заместителя прокурора Хоринского района, прокурора отдела прокуратуры республики, помощника, старшего помощника Бурятского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждения.Фото: «Номер один»