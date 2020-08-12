В Бурятии уволился скандально известный начальник управления капстроительства

Место Виктора Гуслякова занял Анатолий Урбанов





По информации «Номер один», начальник управления капительного строительства правительства Бурятии Виктор Гусляков уволился с занимаемой должности. Он не работает в УКСе с 7 августа. Сейчас и.о. начальника УКСа назначен Анатолий Урбанов, ранее занимавший пост директора «Улан-Удэстройзаказчика».