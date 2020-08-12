В Бурятии уволился скандально известный начальник управления капстроительства

Место Виктора Гуслякова занял Анатолий Урбанов
По информации «Номер один», начальник управления капительного строительства правительства Бурятии Виктор Гусляков уволился с занимаемой должности. Он не работает в УКСе с 7 августа. Сейчас и.о. начальника УКСа назначен Анатолий Урбанов, ранее занимавший пост директора «Улан-Удэстройзаказчика».
Напомним, начальником Управления капитального строительства Бурятии Виктор Гусляков был назначен в марте 2019 года. До этого он возглавлял проектную компанию в Улан-Удэ и региональную ассоциацию «Строители ТПП».
На новом месте работы Виктор Гусляков «прославился» рядом скандалов и возбужденными в отношении него уголовным делами по статьям 292 УК РФ «Служебный подлог» и 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Они были связаны со строительством онкологического диспансера в Улан-Удэ и поставками для него дорогостоящего оборудования, которое то появлялось, то исчезало со складов.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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