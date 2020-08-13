Николай Будуев вновь возжелал депутатское кресло

Парламентарий фактически начал новую избирательную кампанию





В Бурятии заметно активизировались политические игроки, что расценивается экспертами как начало подготовки к досрочным выборам в Госдуму в декабре 2020 года. На федеральном уровне вопрос о проведении досрочных выборов недавно поднял лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

- Что-то мне подсказывает, что выборы могут быть немножко раньше, чем осенью 2021 года, - заявил недавно Миронов. Парламентарий сослался на «желание сменить состав Госдумы в руководстве страны» после внесения изменений к Конституции. Таким образом, выборы в ГД могут состояться либо в декабре этого года, либо в марте следующего.Впрочем, правильнее не следить за тем, что говорят политики, а следить за их действиями. Так, на прошлой неделе после длительного молчания вдруг заметно активизировался депутат Госдумы от «Единой России» Николай Будуев. Он начал проводить многочисленные встречи с избирателями Улан-Удэ, где подвергает критике работу регионального ЖКХ и энергетиков. Парламентария сопровождают на встречах политехнологи, журналисты и операторы, и создается впечатление, что финансирование поступило и полноценная агитационная кампания депутата уже стартовала.Член Общественной палаты Бурятии Борис Данилов говорит: «После принятия новой Конституции я ничему не удивляюсь, и если в Кремле сочли нужным переформатировать нижнюю палату парламента, то декабрь, наверное, это лучшее время для проведения досрочных выборов». По мнению эксперта, «протестные настроения в стране нарастают, и через год голосование в Госдуму может привести к поражению «партии власти». Как говорится, дорога ложка к обеду.- То, с какой поспешностью, фактически без обсуждения принимались поправки к выборному законодательству, а это и электронное, и многодневное голосование, облегчающее «Единой России» прохождение в Госдуму, можно говорить о том, что власти спешат провести досрочные выборы, пока ситуация у них не вышла из-под контроля, - сообщил депутат Хурала Бурятии от КПРФ Виктор Малышенко. - Тем более что сам разгон Госдумы может повысить снижающийся рейтинг российского президента. Так что, если выборы объявят на декабрь, это не застанет нас врасплох. Мы готовы участвовать, и у нас есть кандидаты.Среди кандидатов рассматриваются член Совета Федерации от Иркутской области и одновременно первый секретарь рескома КПРФ Вячеслав Мархаев и представитель бурятских коммунистов в Народном Хурале Баир Цыренов. Пока больше вероятности того, что на досрочные выборы в Госдуму от КПРФ пойдет Вячеслав Мархаев. Поскольку после ухода с поста губернатора-коммуниста Сергея Левченко и из-за не слишком сильного желания занять пост губернатора у кандидата от КПРФ, бывшего сотрудника ФСБ и депутата ГД Михаила Щапова, послать в Совфед Мархаева просто некому. И он может временно оказаться не у власти.Среди региональной «партии власти» также идет активное рассмотрение возможных претендентов на мандаты депутатов Госдумы от Бурятии. Помимо действующих депутатов Госдумы от «Единой России» Николая Будуева и Алдара Дамдинова, среди экспертов обсуждаются две вероятные кандидатуры в нижнюю палату парламента от региона. Это Вячеслав Цыбикжапов, вице-премьер по социальному блоку правительства Бурятии, и исполнительный директор Улан-Удэнского авиационного завода, Герой Труда РФ Леонид Белых.Тем не менее пока окончательно вопрос о досрочных выборах в Кремле не решен. По мнению экспертов, многое будет зависеть от результатов региональных выборов в сентябре. Напомним, что в 20 российских субъектах пройдут выборы глав и Законодательных собраний, в том числе и губернатора Иркутской области.- Если результаты замеров будут обнадеживающими для «партии власти», то, вполне возможно, следом в декабре изберут и новый состав Госдумы, - полагает улан-удэнский политический эксперт Григорий Тупик.Так что, как говорится, вскрытие покажет.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»