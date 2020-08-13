Наталья Ганькина официально стала уполномоченным по правам ребенка в Бурятии

Они приступит к исполнению обязанностей с 14 августа





Сегодня глава Бурятии подписал два кадровых указа. Согласно первому документу, с 13 августа уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Татьяна Вежевич освобождается от занимаемой должности на основании личного заявления и увольняется по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Другим указом на освободившееся место с 14 августа на пятилетний срок назначается Наталья Ганькина.