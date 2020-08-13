Наталья Ганькина официально стала уполномоченным по правам ребенка в Бурятии

Они приступит к исполнению обязанностей с 14 августа
Сегодня глава Бурятии подписал два кадровых указа. Согласно первому документу, с 13 августа уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Татьяна Вежевич освобождается от занимаемой должности на основании личного заявления и увольняется по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Другим указом на освободившееся место с 14 августа на пятилетний срок назначается Наталья Ганькина.
Напомним, кандидатуру Ганькиной на пост детского омбудсмена депутаты Хурала Бурятии утвердили еще 7 июля. За ее назначение проголосовали 51 депутат, 9 высказались против, 1 воздержался.
Судя по биографии Натальи Ганькиной, правозащитной деятельностью она ранее никогда не занималась. С момента окончания в 2003 году Бурятского госуниверситета по специальности «юриспруденция» она работала в районных прокуратурах, а затем - в республиканской. В 2015 году Ганькина ушла из силового блока, став начальником отдела материнства и детства Министерства социальной защиты населения РБ. В 2017 году будущий омбудсмен работала консультантом в правовом комитете администрации главы Бурятии. Последнее место работы Ганькиной - начальник отдела антикоррупционной экспертизы и договорной и судебной работы в администрации главы республики.
Фото: пресс-служба главы Бурятии
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