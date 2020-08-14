Глава Бурятии объяснил, почему власти не открывают кинотеатры и бассейны

По его словам, их посещение не является жизненной необходимостью





Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью ГТРК объяснил, почему в республике до сих пор не открыты кинотеатры и бассейны. По словам руководителя республики, несмотря на тенденцию к стабилизации эпидемиологической обстановки, переход к новому этапу снятия ограничений невозможен до достижения нормативных показателей, установленных Роспотребнадзором.

- Это вопрос не уровня риска. Ехать в переполненном автобусе - риск выше, чем в кинотеатре. Или стоять в очереди в продуктовом магазине - риск выше, чем в том же бассейне. Но автобус - это жизненная необходимость. Мы не можем остановить общественный транспорт и запретить людям перемещаться. Это обеспечение жизнедеятельности. Точно также и магазины. Кинотеатры не являются объектом жизнедеятельности. Если мы не пойдем в кинотеатр, будет немножко скучно, но точно это не жизнеопределяющий фактор. При этом кинотеатры попали в перечень пострадавших предприятий, и, соответственно, меры поддержки федерального уровня и республиканского – все для них работает. Повторюсь: да, может быть, рисков в кинотеатре или бассейне немного, но тут действуют два фактора: первое - они не жизнеопределяющие, второе - есть предписание Роспотребнадзора, которое подразумевает три этапа снятия ограничений. И в этом перечне кинотеатры и бассейны стоят на третьем этапе. Мы до него пока не дошли. По параметрам мы сейчас находимся только на первом этапе, даже торговые центры мы открыли с некоторыми оговорками. Тем не менее, мы начали открываться в июне. Наши соседи, например, Забайкальский край, начали снимать ограничения только с начала августа. Те же общепиты или торговые центры в Забайкалье открывают только сейчас. Мы зависим от показателей. Тем более перед 1 сентября, когда нам нужно открыть школы и вузы, необходимо быть поосторожнее, - разъяснил Алексей Цыденов.Напомним, согласно указу главы Бурятии, до особого распоряжения приостановлено проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. А также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Приостановлена работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и плавательных бассейнов.Фото: пресс-служба главы Бурятии