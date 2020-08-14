14.08.2020
Глава Бурятии утвердил Эльвиру Дабаеву на пост первого замглавы Минэкономики

Глава Бурятии утвердил Эльвиру Дабаеву на пост первого замглавы Минэкономики

Правительство пополнил очередной выходец из мэрии Улан-Удэ

13 августа глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о назначении Эльвиры Дабаевой на должность первого заместителя министра экономики Бурятии - председателя Комитета инвестиций. С новой чиновницей заключен служебный контракт с испытательным сроком 6 месяцев.

Напомним, Эльвира Дабаева ранее занимала пост заместителя председателя Комитета по строительству администрации Улан-Удэ. Еще в конце июня ее признали победителем конкурса, проведенного на замещение вакантной должности первого замминистра.

Кресло первого замминистра экономики освободилось в начале апреля этого года после ухода Вячеслава Ирильдеева.

Отметим, сама глава Минэкономики Бурятии Екатерина Кочетова раньше также трудилась в мэрии в должности зампреда Комитета по образованию администрации Улан-Удэ - начальника управления экономики и финансов. В начале 2018 года перешла на работу в правительство Бурятии.

Фото: «Номер один»
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