Глава Бурятии утвердил Эльвиру Дабаеву на пост первого замглавы Минэкономики

Правительство пополнил очередной выходец из мэрии Улан-Удэ
13 августа глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о назначении Эльвиры Дабаевой на должность первого заместителя министра экономики Бурятии - председателя Комитета инвестиций. С новой чиновницей заключен служебный контракт с испытательным сроком 6 месяцев.
Напомним, Эльвира Дабаева ранее занимала пост заместителя председателя Комитета по строительству администрации Улан-Удэ. Еще в конце июня ее признали победителем конкурса, проведенного на замещение вакантной должности первого замминистра.
Кресло первого замминистра экономики освободилось в начале апреля этого года после ухода Вячеслава Ирильдеева.
Отметим, сама глава Минэкономики Бурятии Екатерина Кочетова раньше также трудилась в мэрии в должности зампреда Комитета по образованию администрации Улан-Удэ - начальника управления экономики и финансов. В начале 2018 года перешла на работу в правительство Бурятии.
Фото: «Номер один»
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