Глава Бурятии утвердил Эльвиру Дабаеву на пост первого замглавы Минэкономики

Правительство пополнил очередной выходец из мэрии Улан-Удэ





13 августа глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о назначении Эльвиры Дабаевой на должность первого заместителя министра экономики Бурятии - председателя Комитета инвестиций. С новой чиновницей заключен служебный контракт с испытательным сроком 6 месяцев.