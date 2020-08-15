Пенсионерка из Улан-Удэ ограбила девочку

Женщина забрала ее роликовые коньки, которые тут же продала прохожим
В дежурную часть Железнодорожного отдела полиции с заявлением о грабеже обратился житель поселка Восточный. Мужчина рассказал, что неизвестная женщина похитила у его дочери роликовые коньки. Ущерб составил более трех тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 58-летнюю горожанку.
Следствием установлено, что пострадавшая дошкольница, накатавшись на коньках, переобулась, ролики поставила у подъезда и продолжила играть с друзьями. Пенсионерка, уходя из гостей, забрала оставленные ребенком коньки и скрылась. Дети заметили это и рассказали взрослым.
По данным республиканского МВД, подозреваемая не работает, ранее судима за кражу. Похищенное имущество она продала первым встречным. Роликовые коньки изъяты.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».
Фото: https://pixabay.com/ru/
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