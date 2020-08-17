Депутат Николай Будуев хорошо поработал на свое благосостояние

Доход народного избранника вырос, а в собственности появилась еще одна квартира





Депутаты Госдумы России опубликовали декларации о доходах за 2019 год. Как следует из опубликованных данных, доход депутата Госдумы от Бурятии Николая Будуева, представляющего «Единую Россию», в 2019 году составил 5,3 млн рублей. Это на полмиллиона больше, чем в 2018 году.

Пополнился и список недвижимости народного избранника. В его собственности помимо имевшейся ¾ доли в квартире площадью 66 кв. м. появилась еще одна – площадью 68 «квадратов». Где приобретена недвижимость – в Улан-Удэ, Москве или каком-то другом городе – из опубликованных данных не ясно.Также в собственности депутата по-прежнему числится автомобиль Toyota Camry.Доход другого «единоросса» Алдара Дамдинова также вырос с 4,8 млн рублей в 2018 году до 5,3 млн в 2019-м. Супруга народного избранника тоже заработала больше – почти миллион рублей (в 2018 году ее доход составлял 654 тысячи).Список недвижимости семьи Дамдиновых остался прежним. Депутат владеет земельным участком под ИЖС площадью около тысячи «квадратов» и «объектом индивидуального жилищного строительства» площадью 134 кв.м. На его жену записан земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 800 кв.м. В совместной собственности супругов также есть квартира площадью 58 кв. метров.Автопарк Алдара Дамдинова, как и ранее, состоит из одного автомобиля «Ниссан XTR-L».Фото: russianstock.ru