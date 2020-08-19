В Бурятии назначен новый прокурор

Должность Гусиноозерского межрайонного прокурора занял Андрей Манушкин





Приказом генерального прокурора России на должность Гусиноозерского межрайонного прокурора Бурятии назначен Андрей Манушкин.

Андрей Манушкин окончил Иркутский государственный университет. В органах прокуратуры проходит службу с января 2009 года. Занимал должности помощника прокурора Кабанского района, заместителя прокурора Баунтовского района, прокурора отдела прокуратуры республики. С сентября 2017 года состоял в должности прокурора Окинского района.Фото: «Номер один»