В Бурятии назначен новый прокурор

Должность Гусиноозерского межрайонного прокурора занял Андрей Манушкин
Приказом генерального прокурора России на должность Гусиноозерского межрайонного прокурора Бурятии назначен Андрей Манушкин.
Андрей Манушкин окончил Иркутский государственный университет. В органах прокуратуры проходит службу с января 2009 года. Занимал должности помощника прокурора Кабанского района, заместителя прокурора Баунтовского района, прокурора отдела прокуратуры республики. С сентября 2017 года состоял в должности прокурора Окинского района.
Фото: «Номер один»
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