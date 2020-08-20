Мэр Улан-Удэ поручил контролировать не только строящиеся, но и гарантийные дороги

«Организация текущего контроля хромает», констатировал Игорь Шутенков





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил Комитету по строительству усилить контроль за дорогами, которые строятся по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году, а также проверить те, у которых не истек гарантийный срок.

- Организация текущего контроля у нас хромает. Поэтому необходимо, исходя из опыта этого года, собственных ошибок, организовать текущий контроль за каждым участком дороги ежедневно, - поручил Игорь Шутенков председателю Комитета по строительству Жамсо Гармаеву.Для организации контроля планируется привлечь сотрудников администрации города из других структур. Они будут отслеживать не только ход работ, но и проверять исполнительную документацию.В этом году истекает гарантийный срок по дорогам, отстроенным в 2017. Мэр потребовал провести ревизию гарантийных дорог. Если найдутся недочеты – подрядчики обязаны переделать все за свой счет. И такая практика будет внедрена в последующие годы.- В 2017 году примерно в это время завершалась приемка работ. Скоро гарантийный срок закончится. Поэтому необходимо создать комиссию, все объекты объехать и предъявить претензии, если они есть по гарантийному сроку. Этой сейчас в срочном порядке. И в дальнейшем составить план по объездам дорог 2018-2019 годов. Подрядчики осенью освобождаются от основной работы, пусть начинают, если были гарантийные нарушения, их исправлять. Через три недели доклад по этому вопросу, - сказал мэр председателю Комитата по строительству.Также Игорь Шутенков обратился к председателю горсовета Чимиту Бальжинимаеву:- Я попрошу депутатов тоже подключиться, потому что у вас уже опыт есть.В настоящее время строительная готовность городских дорог составляет 75 процентов. По ряду дорог подрядчики отрабатывают замечания. Идет расторжение контракта с ООО «Дорремстрой», которое не соблюдало выполнение графика ремонтных работ, не учитывало в работе замечания заказчика и в конечном итоге не справлялось с объемом работ по ул. Д. Бедного, Минина, Водопадной и Майской. Через неделю будут объявлены новые торги, победитель приступит к работам в сентябре.В 2020 году Улан-Удэ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» получил 700 млн рублей. Это в два раза больше, чем в 2019 году. На эти средства в столице Бурятии ремонтируется 28 участков дорог.Фото: мэрия Улан-Удэ