В Бурятии чиновник сам себе разрешил занять новую должность

Прокуратура вскрыла бардак в работе комиссий республиканских властей





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих республики и урегулированию конфликта интересов.

По данным надзорного ведомства, в ряде исполнительных органов власти республики не был утвержден персональный состав членов комиссий. Состав отдельных комиссий не предусматривал участие представителей образовательных организаций.«При проведении заседаний комиссий не исключалась возможность возникновения конфликтов интересов, которая могла бы повлиять на принимаемые комиссиями решения. К примеру, член комиссии одного из министерств республики принимал решение в отношении своего непосредственного руководителя, в другом министерстве член комиссии принимал решение о даче самому себе согласия на назначение на должность в подведомственное учреждение», рассказали в прокуратуре.Также нарушались требования об освещении работы комиссий на официальных сайтах органов власти.«Региональными министерствами размещались нормативные правовые акты о комиссиях, которые официально не опубликованы и не зарегистрированы. Не публиковались сведения о состоявшихся заседаниях комиссий, размещались персональные данные лиц, в отношении которых проводились заседания комиссии, что запрещено федеральным законом», отметили в надзорном ведомстве.По итогам проверки власти республики приняли меры по устранению выявленных нарушений. В отношении виновных лиц назначены служебные проверки.Фото: «Номер один»