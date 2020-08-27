Владимир Павлов: «Самое главное сейчас - обезопасить учителей и школьников»

Спикер Хурала Бурятии выступил на конференции работников образования





В преддверии нового учебного года вопросы качества образования, комфортных условий обучения и безопасности школьников находятся на особом контроле Хурала Бурятии. Об этом сказал председатель республиканского парламента Владимир Павлов на открытии августовской конференции работников образования.

- Учебный год начинается в сложный эпидемиологический период. Вопрос профилактических мер постоянно обсуждается на республиканском оперативном штабе. Многое сделано, но еще не все школы в полном объеме обеспечены термометрами. Но, по данным Министерства образования республики, поставщик обещает к концу первой недели сентября завезти дополнительно. Руководство школ, педагоги республики провели большую работу по подготовке к новому учебному году. К сожалению, пандемия опять набирает обороты. Для всех нас сейчас самое главное – обезопасить учителей и педагогов от заражения коронавирусной инфекцией и начать учебный год в нормальном русле, - отметил спикер.Также на особом контроле депутатов вопрос организации горячего питания школьников в муниципальных образованиях.- Мы считаем, что организация сбалансированного и качественного горячего питания, в первую очередь в начальной школе, является одним из важнейших условий сохранения здоровья учащихся, и, как следствие, повышения качества образования, - сказал председатель республиканского парламента.Напомним, что Народным Хуралом были направлены обращения председателю Государственной Думы, председателю правительства РФ, сенаторам и депутатам Госдумы от Бурятии по вопросу изменения критериев по оснащенности пищеблоками школ.На июльской сессии Хурала депутатами внесены изменения в закон РБ «Об образовании» в части обеспечения горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования. С 1 сентября все ученики начальных классов школ республики будут получать горячее питание.Также в преддверии нового учебного года Владимир Павлов поздравил все педагогическое сообщество с началом нового учебного года, выразил слова благодарности за вклад в развитие и совершенствование образования Бурятии.- Благодарю вас, уважаемые учителя, за высокий профессионализм, бесконечную мудрость, огромное терпение и преданность профессии. В канун 1 сентября – Дня знаний примите самые искренние пожелания: здоровья, внутренней стойкости, профессиональной чуткости, житейской мудрости и оптимизма!Фото: Хурал Бурятии