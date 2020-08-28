Депутата Хурала возмутила индексация соцвыплат в Бурятии на 100-200 рублей

По мнению парламентария, такая сумма «ничего не решает»





Один из законопроектов, который рассмотрят депутаты на ближайшей сессии Хурала Бурятии, касается индексации различных социальных выплат.

- Предусматривается индексация выплат отдельным категориям граждан на фактическое значение индексов потребительских цен на июнь 2020 года, то есть на 3,4 процента с 1 января текущего года, - рассказала о нововведении замминистра соцзащиты республики Анастасия Меринова на недавнем совещании в бюджетном комитете Хурала.Увеличение платы коснется участников вооруженных конфликтов, вдов военнослужащих, погибших в Афганистане, вдов героев социалистического труда. Вырастут выплаты приемным семьям и опекунам на содержание подопечных детей, вознаграждение и доплаты приемным родителям, труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным и репрессированным лицам, а также гражданам категории «дети войны».- Общая потребность средств на индексацию указанных граждан составляет 30 млн рублей, охват граждан составляет 65,5 тысяч человек, - пояснила Анастасия Меринова.Депутат Иринчей Матханов отнесся к такой инициативе неоднозначно. По его словам, увеличения выплат, если разделить эту сумму на количество получателей, окажутся мизерными.- По 100, по 200 рублей – будет ли такая сумма ощутима? Если что-то меняется, делается, то не просто ради галочки, а чтобы это реально помогало. Эти изменения реально семьям не помогут. Это делается, чтобы отчитаться перед Москвой, так да, получается? 200 рублей ведь ничего не решают. Скоро 200 рублей булка хлеба будет у нас. Ладно, я снимаю вопрос, вижу, что не можете ответить, - обратился он к докладчице.Вопросы нашлись и у Счетной палаты Бурятии. По словам руководителя ведомства, индексация должна быть не на 3,4 процента, а на 4 процента. Ведь 3,4 процента – это рост цен, который прогнозировали в прошлом году, фактические же он оказался выше.- Это потребует дополнительно 5 млн 290 тысяч рублей, - пояснил он.Представитель минсоцзащиты не смогла ответить на этот вопрос, пояснив, что заключение «счетки» поступило к ним буквально только что. В итоге рассмотрение вопроса решено было перенести.Фото: «Номер один»