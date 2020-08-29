В Бурятии контролировать бюджетные стройки будет управление капстроительства

Ведомству, погрязшее в скандалах и уголовных делах, доверили важную миссию
Законопроект, который депутаты Хурала рассмотрят на ближайшей сессии, позволяет управлению капитального строительства правительства Бурятии (УКС) заниматься строительным контролем по объектам, которые строятся на деньги республиканского бюджета. Ранее чтобы получить такое право, ведомству нужно было победить в торгах.
По словам зам министра строительства Бурятии Евгения Коркина, такую систему региональные власти позаимствовали на федеральном уровне.
- Уже определена организация минстроя РФ, которая занимается всем строительным контролем на территории России по вот таким вот объектам (которые строятся на федеральные деньги, - прим). По аналогии мы предлагаем принять такой законопроект, который позволит УКСу не участвовать в конкурсах, проводить строительный контроль тех объектов, которые строятся на средства республиканского бюджета. Это позволит проводить более квалифицированный строительный контроль специалистами, улучшит ситуацию в этом направлении, - уверен чиновник.
Напомним, управление капстроительства в последние годы погрязло в скандалах. Их череда началась с Евгения Восканянца - он пошел под суд после подписания фиктивного акта приемки ангиографа для республиканской больницы. В 2013 году Сергея Шабалова, занявшего должность после отставки Восканянца, уволили за поддельный диплом.
В январе 2016 года арестовали руководителя Управления капитального строительства Бурятии Савелия Мотошкина, уволившегося по собственному желанию в ноябре 2015 года. Идти на сделку, признаваться и подписывать соглашение со следствием он отказался. В итоге через полтора года СУ СКР по Бурятии прекратило уголовное дело в связи «с отсутствием в деянии признаков преступления с признанием права на реабилитацию».
После Мотошкина временно исполняющим обязанности стал Баир Сариев - его подозревали в хищении бюджетных средств путем мошенничества. Следствие интересовалось деятельностью Сариева в связи со строительством автотуристического кластера «Байкальский».
До прихода Анатолия Бирюкова в УКС эту должность в течение двух недель занимал Борис Хараев - его оштрафовали за заключение контракта с компанией из числа недобросовестных участников закупки.
А недавно с этой должности уволился Виктор Гусляков, на которого также возбуждено уголовное дело.
Фото: «Номер один»
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