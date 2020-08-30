Выборы главы Бурятии могут растянуть на три дня

Впрочем, по словам чиновников, в таком варианте никто не заинтересован



На ближайшей сессии Хурала депутаты рассмотрят изменения в закон о выборах главы Бурятии. Необходимость из внесения обусловлена федеральным законодательством, которое изменилось в связи с падемией.



Так, одно из новшеств – дистанционное голосование.



- Предусматривается, что при проведении выборов в органы государственной власти, в случаях и порядке, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, а также дистанционное электронное голосование, - докладывал на недавнем совещании в Хурале зампред правительства республики Баир Цыренов.



Кроме того, появится возможность голосования на избирательном участке по месту нахождения избирателя вне зависимости от места регистрации - механизм «Мобильный избиратель».



- Вносится предложение установить, что по решению Избирательной комиссии Республики Бурятия голосование на выборах (повторное голосование, повторные выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Главы Республики Бурятия и не подлежит пересмотру, - также пояснил Баир Цыренов.



Такая норма, по его словам, связана с пандемией и преследует только одну цель: чтобы не было массового скопления людей на избирательных участках. К тому же, в законопроекте указана лишь возможность трехдневного голосования, но не обязанность.



- В зависимости от ситуации будет приниматься решение. Если честно, никто не заинтересован, чтобы устраивать длительное голосование, потому что это ведет к повышению расходов, создает неудобства для школ, клубов, которые используются. Поэтому эта мера вынужденная в связи с новой коронавирусной инфекцией, - пояснил зампред.



Фото: «Номер один»



