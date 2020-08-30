Новые школы Бурятии освободят от налога на имущество

По словам чиновников, это «перекладывание денег из одного кармана в другой»



Обязанность платить налог на имущество снимут со школ, которые введены в эксплуатацию с 1 января 2019 года. Такой законопроект готовятся принять депутаты Хурала на очередной сессии.



Этот вопрос предварительно обсудили на недавнем совещании в парламентском комитете по бюджету.



- Мы одной рукой даем деньги на содержание школ, другой снимаем по налогу на имущество, - говорил депутат Иринчей Матханов. - Это такая глупость, которая у нас происходит сплошь и рядом.



По словам заместителя министра образования Валерия Позднякова, освобождение от налога возможно только при осуществлении уставной деятельности образовательной организации.



- Чтобы не было там никакой коммерческой составляющей, если кто-то начнет сдавать в аренду эти помещения и так далее, - пояснил он.



Благодаря этому новые бурятские школы смогут сэкономит примерно 71 млн рублей.



- Речь идет о 17 образовательных учреждениях. На подходе еще шесть школ, - рассказал чиновник.



У депутатов возник вопрос: почему от налога освобождаются только новые школы? Почему не освободить все, если все равно происходит перекладывание из одного кармана другой? Ведь деньги на уплату налога школам выделяет республиканский бюджет, и они же после уплату возвращаются обратно.



- У нас с министерством финансов подписано соглашение, по которому льготы в суммарном выражении ограничены. И если мы введем на все школы, то мы можем превысить, и тогда льготы по инвестиционным соглашениям мы уже не сможем предоставлять, - пояснял присутствующий на совещании руководитель Счетной палаты республики Евгений Пегасов.



У Валерия Позднякова, к слову, настрой по этому поводу более оптимистичный:



- У нас потихоньку имущество ветшает. У нас 26 школ находится в предаварийном состоянии. Свыше 200, которые в ветхом состоянии. Поэтому мы потихонечку будем новые вводить, эта норма дальше будет действовать. И, надеюсь, мы когда-нибудь придем к тому, что у нас все объекты будут введены с 1 января 2019 года, - заявил он.



Фото: «Номер один»



