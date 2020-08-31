В Бурятии бывший зам осужденного министра возглавит аппарат Хурала

Кандидатуру Жамсо Гунзынова внесли на утверждение в парламент
Спикер Хурала Бурятии Владимир Павлов выбрал руководителя аппарата республиканского парламента. Им стал зампред Комитета территориального развития администрации главы и правительства Бурятии, начальник отдела по реформированию местного самоуправления и организации муниципальной службы Жамсо Гунзынов. Теперь его кандидатуру должны одобрить депутаты. Состоится это на очередной сессии 15 сентября.
Жамсо Гунзынов ранее работал в Минсельхозе Бурятии и даже дослужился до должности замминистра во время, когда министерство возглавлял Александр Манзанов, впоследствии осужденный за злоупотребление полномочиями. После этого экс-замминистра стал консультантом отдела взаимодействия с муниципальными образованиями Комитета территориального развития администрации главы Бурятии. В октябре прошлого года его назначили зампредом этого же комитета.
Напомним, ранее пост руководителя аппарата Хурала занимал бывший депутат, один из «старожилов» парламента Цыденжап Батуев. Однако в конце прошлого года с ним расторгли контракт из-за отсутствия у него допуска к государственной тайне. Господин Батуев пытался восстановится на работе через суд, но успехом это предприятие не завершилось.
Фото: russianstock.ru
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