В Бурятии бывший зам осужденного министра возглавит аппарат Хурала

Кандидатуру Жамсо Гунзынова внесли на утверждение в парламент





Спикер Хурала Бурятии Владимир Павлов выбрал руководителя аппарата республиканского парламента. Им стал зампред Комитета территориального развития администрации главы и правительства Бурятии, начальник отдела по реформированию местного самоуправления и организации муниципальной службы Жамсо Гунзынов. Теперь его кандидатуру должны одобрить депутаты. Состоится это на очередной сессии 15 сентября.

