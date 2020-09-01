В Бурятии сельских депутатов массово лишают полномочий

Депутаты Хурала за те же нарушения получают лишь предупреждения





Прокуратура Бурятии рассказала о работе по привлечению к ответственности депутатов за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции.

Как сообщили в надзорном ведомстве, наиболее распространенными нарушениями в деятельности депутатов являлись факты непредставления или предоставления неполных сведений о доходах и имуществе, непринятие мер к урегулированию конфликта интересов, участие в органах управления некоммерческими организациями.Так, в 2018 году по инициативе прокуроров досрочно прекращены полномочия 29 депутатов органов местного самоуправления Баргузинского, Заиграевского и Тункинского районов, которые не представили сведения о доходах за 2017 год.В 2019 году по аналогичным основаниям досрочно прекращены полномочия трех депутатов представительных органов местного самоуправления Кяхтинского, Прибайкальского и Хоринского районов.В связи с предоставлением недостоверных сведений о доходах и имуществе лишены депутатских полномочий депутат из Северобайкальска и депутат горсовета Улан-Удэ.Недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2018 год также представили 19 депутатов Хурала Бурятии. Трем депутатам, работающим на постоянной основе, за это объявлено предупреждение.По представлению прокуратуры республики два депутата Хурала вышли из состава органов управления некоммерческими организациями. Помощники шести депутатов вернули в бюджет неправомерно полученные средства на общую сумму 248 тыс. рублей.В этом году предупреждения получили девять депутатов Баунтовского района, которые представили неполные сведения о доходах за 2018 год.Также по материалам проверки прокурора Муйского района глава Бурятии подал заявление в совет депутатов городского поселения «Северомуйское» о досрочном прекращении полномочий депутата, который не сообщил о наличии у него объектов недвижимости и доходах от его продажи. Представительным органом заявление оставлено без рассмотрения. В связи с этим прокурор направил в суд иск о понуждении совета депутатов досрочно прекратить полномочия своего коллеги по заявлению главы республики. Иск находится на рассмотрении.Фото: «Номер один»