Глава Бурятии встретился с корейским консулом

Дипломату рассказали о недрах и вертолетах







В Бурятию с рабочим визитом прибыл генеральный консул Республики Корея в Иркутске господин Ким Се Ун. 1 сентября на рабочей встрече с гостем глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о перспективных направлениях международного сотрудничества.

В частности, он выделил сферу добычи полезных ископаемых, экспорт вертолетов и инвестирование в развитие лекарственного растениеводства. Дипломат выразил заинтересованность в организации авиасообщения между Бурятией и регионами Кореи и установлении побратимских связей республики с корейскими городами.Участники встречи уделили особое внимание мероприятиям в рамках 30-летнего юбилея установления дипотношений между Россией и Республикой Корея. Консул сообщил о возможности проведения торжественных мероприятий в зависимости от стабилизации эпидемиологической ситуации, в том числе в онлайн формате.Сегодня Ким Се Ун посетит Улан-Удэнский авиационный завод. Также в программе рабочей поездки генконсула - посещение Иволгинского дацана и Института им. короля Сечжона БГУ, сообщили в пресс-службе правительства республики.Фото: пресс-служба правительства Бурятии