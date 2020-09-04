Депутата Хурала Бурятии обидели «плохие слова» чиновника

Спор о прожиточном минимуме пенсионера прошел на повышенных тонах





По словам министра экономики Бурятии Екатерины Кочетовой, прогнозная величина прожиточного минимума пенсионера на 2021 год по РФ составит 9603 рубля. Тогда как в Бурятии предлагается принять тот же минимум на уровне 9938 рублей.

- Это больше российского уровня на 335 рублей. По сравнению с уровнем текущего года – 9207 рублей – прожиточный минимум пенсионера в 2021 году возрастет на 7,9 процента, - рассказала она депутатам Хурала на одном из недавних совещаний в республиканском парламенте. - В этом году республика впервые перешагнула рубеж прожиточного минимума пенсионера РФ. Всегда пенсионный фонд доводил до российского уровня, в этом году у нас больше эта сумма.Тем не менее, депутаты такой информацией не воодушевились. Более того, возглавляемому Екатериной Кочетовой ведомству были высказаны претензии.- Каждый год я задаю вопрос по расчету прожиточного минимума. Прожиточный минимум пенсионера примерно должен быть равен минимальной заработной плате. Мы пенсионеров приравниваем к тем людям, которые живут на уровне бедности, - говорил депутат Михаил Гергенов.Министр экономики пояснила, что прожиточный минимум рассчитывается исходя из потребительской корзины, которая рассчитывается по определенной методологии.- Основная составляющая там – продовольственные товары, следующая – непродовольственные товары, третья – услуги. Для пенсионеров не предусматриваются обязательные платежи и сборы, - пояснила она. - Нам нужно рассматривать изменение подходов по потребительской корзине для того, чтобы поднять прожиточный минимум пенсионера.Михаил Гергенов же привел в пример другие регионы, где «пошли по другому пути»:- Мы в прошлый раз даже статистику смотрели, 15 регионов России приравняли минимальный размер пенсии к минимальному размеру оплаты труда. Первый год у них, конечно, большие затраты из бюджета. Но в конце года они получают о РФ компенсацию – от 75 до 85 процентов. И в Сибирском федеральном округе и в Дальневосточном есть такие регионы, которые своих пенсионеров более адекватно поддерживают, - заявил он.В обсуждение включился председатель комитета по труду бурятского Минэка. Он рассказал о жестких ограничениях, которые не позволяют воплотить сказанное депутатом в жизнь.- На сегодняшний день порядок расчета пенсий единый по всем субъектам, отклонения не допускаются, формула до всех субъектов доведена единая, она зависит от прожиточного минимума, рассчитываемого в субъекте и от прожиточного минимума в РФ. Тот вариант, который вы говорите, что в других субъектах приравнивают к каким-то цифрам, это неправильно. Такого нет у нас, - безапелляционно заявил он. Чем вызвал довольно жесткую реакцию народного избранника:- Я прошу вас немного осторожнее себя вести на наших комитетах. Мы это обсуждаем не первый год. И в прошлый раз мы по этой методике вместе с депутатами смотрели все регионы, которые пошли по другому пути. И не надо меня обвинять в лжесвидетельстве. Я могу поставить ваши высказывания на сессию Хурала, чтобы вы не обвиняли депутатов в плохих словах, что они врут, - парировал Гергенов.В итоге стороны сошлись на том, что нужно пересматривать методологию по потребительской корзине. Главный вопрос – хватит ли у Бурятии на это денег, ведь ее пересмотр может очень дорого обойтись республиканской казне.Фото: «Номер один»