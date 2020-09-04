Кандидата в руководители аппарата Хурала Бурятии представили депутатам

Жамсо Гунзынов рассказал народным избранникам о своем трудовом пути





На ближайшей сессии депутаты Хурала Бурятии рассмотрят вопрос о даче согласия спикеру Владимиру Павлову на назначение Жамсо Гунзынова на должность руководителя аппарата республиканского парламента.

- В связи с увольнением Батуева Цыденжапа Бимбаевича на образовавшуюся вакантную должность предлагается кандидатура Жамсо Гунзынова, - докладывала на недавнем совещании вице-спикер парламента Татьяна Мантатова. - В соответствии с распоряжением председателя Народного Хурала проведение внутреннего финансового аудита возложено на руководителя аппарата. Соответственно для того, чтобы проводить этот внутренний аудит, требуются специальные знания – экономические и финансовые.И такие знания у Жамсо Гунзынова имеются. О чем он рассказал в своей речи перед народными избранниками.- После окончания вуза работал в налоговой службе 10 лет. Последние 4 года из них был начальником налоговой инспекции №4, работавшей по территориям города Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского районов. Имею стаж муниципальной службы, в частности, в должности заместителя руководителя администрации Северобайкальского района по экономическим вопросам. С февраля 2011 по февраль 2015 года работал в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики на должностях начальника отдела, председателя комитета. С июля 2011 по октябрь 2012 исполнял обязанности заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики. Имею опыт работы в бизнес-структурах, в частности – торговая компания «Полином», - описывал он свой трудовой путь.Напомним, прекращение служебного контракта с прежним руководителем аппарата Хурала Цыденжапом Батуевым базировалось на отсутствии у него допуска к государственной тайне. Он, в свою очередь, пытался оспорить свое увольнение в суде, однако безуспешно.Фото: russianstock.ru