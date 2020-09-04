В Бурятии силовики намекнули высокопоставленным чиновникам на уголовные дела

Зампреда и замминистра попросили «не доводить ситуацию до крайности»





Сегодня в прокуратуре Бурятии состоялось совещание по вопросам соблюдения прав детей-сирот на получение бесплатного и качественного жилья. В нем приняли участие и.о. руководителя Следственного комитета Сергей Базаров, а также представители надзорного ведомства.

Силовики «вызвали на ковер» зампреда правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслава Цыбикжапова и первого замминистра строительства РБ Евгения Коркина.Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, перед чиновниками был поставлен вопрос о низких темпах обеспечения жилыми помещениями как стоящих в очереди на получение жилья сирот, так и тех, кому ранее представленные помещения, оказавшиеся непригодными для проживания. Им напомнили, что в республике завершается предварительное следствие в отношении должностных лиц по ряду уголовных дел, связанных с обеспечением сирот некачественными жильем. Помимо этого судами в пользу сирот вынесено значительное число решений о предоставлении им качественного жилья взамен ранее выделенных непригодных для проживания помещений. Однако данные факты, указывающие на недостатки в работе правительства республики, не подвигают чиновников социального блока вплотную заняться решением проблемы.В своем выступлении Сергей Базаров поддержал коллег из прокуратуры и отметил, что в республике в очереди на получение жилых помещений стоят порядка трех тысяч сирот. Эта картина вызывает тревогу, так как фактически проблема выделения сиротам жилых помещений не решается. По сути, должные усилия для ликвидации растущей очереди чиновниками не прикладываются. Систематическое и продолжаемое нарушение прав социально незащищенной категории граждан вынужденно приведет к возбуждению новых уголовных дел о халатности или злоупотреблении служебными полномочиями. Сергей Базаров попросил присутствующих представителей правительства не доводить ситуацию до указанной крайности, обратить более пристальное внимание на обсуждаемую проблему и задействовать для ее решения необходимые ресурсы и силы.Подытоживая заседание, руководители прокуратуры и следственного управления заверили представителей правительства в том, что проблема, связанная с обеспечением жилыми помещениями сирот, будет оставаться на контроле и получать должную правовую оценку, вплоть до уголовной. До тех пор, пока все законные требования граждан на получение бесплатного и качественного жилья не будут удовлетворены.Фото: Следственный комитет Бурятии