Хурал не стал запрещать бизнесу топиться твердым топливом в Бурятии

Впрочем, законопроект еще могут вынести на рассмотрение до конца года



Напомним, в Народный Хурал был внесен законопроект, запрещающий предпринимателям и юридическим лицам отапливаться твердым топливом уже со следующего года. А с этого года – тем, кто имеет подключение к централизованным сетям.



Проект был разработан минприроды республики и администрацией Улан-Удэ, а внесен главой Бурятии.



Депутаты Хурала, впрочем, начали высказывать сомнения относительно этого закона еще на предварительном обсуждении. Сегодня же на Совете Народного Хурала многие депутаты высказались против того, чтобы включить этот вопрос в повестку ближайшей сессии.



- У меня очень большое сомнение, что есть необходимость включения в повестку этих вопросов. Настолько неподготовлен закон, - говорил депутат Иринчей Матханов. - Тоже глупость очередная. Многие юридические лица ставят котельные не потому, что хотят вредить экологии, а потому что дешевле в разы получается.



Также он отметил, что закон является коррупциогенным, поскольку его авторы ставят «ТГК-14 в такие условия, что они супер монополистами становятся».



То, что у депутатов есть сомнения относительно этого законопроекта, подтвердил и спикер Хурала Владимир Павлов:



- Рассмотрение проходит неоднозначно. У всех депутатов возникают вопросы. Мы с комитетом по экономической политике провели уже три рабочих совещания. Вопросов очень много, - заявил он.



Еще один парламентарий – Виктор Малышенко, предложил вначале рассмотреть альтернативные варианты отопления:



- Если мы идем по пути только запрещать, наверное, то это неправильно. Нужно как-то экономически стимулировать наше население, чтобы они переходили от грязных источников отопления к чистым. В частности, к электроэнергии – может здесь нужно какую-то льготу на тариф на электроэнергию вводить, и тогда люди будут выходить из этого положения.



Вице-спикер Хурала Цырен Доржиев же обратил внимание, что закон внесли в Хурал с нарушением сроков, что в будущем может поставить его легитимность под сомнение.



- Любой закон не должен нарушать регламент либо другие законодательные документы, - говорил он. - В случае принятия этого закона мы можем столкнуться с тем, что этот закон принят с нарушением регламента и может быть отменен.

В итоге депутаты проголосовали против того, чтобы вынести этот законопроект на сессию. Однако закон не отклонили, а значит, что у правительства еще есть шанс его доработать и внеси на одну из будущих сессий.



Фото: "Номер один"

