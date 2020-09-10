Эксперимент над жителями Комушки в Улан-Удэ оказался под вопросом

По словам депутатов, в проекте слишком много неясностей



Совет Народного Хурала отказался выносить на сессию законопроект о проведении эксперимента по сжиганию бездымного угля на территории Комушки. Напомним, проект, который был внесен в Хурал на прошлой неделе, предполагает, что жители Комушки (более 700 дворов) будут отапливаться бездымным углем в течение ноября-декабря, а специально отобранная организация должна исследовать, как это повлияло на качество воздуха.



Бездымный уголь, к слову, жителям должен был предоставляться не бесплатно:



- Мы взяли изначально самый дешевый уголь – 2500 рублей. Исходя из этого приняли решение, что все, что выше 2500 рублей будет компенсировано, чтобы людям не было дороже, - пояснил депутатам зампред правительства Бурятии по экономике Алексей Мишенин на заседании Совета Хурала.



Депутаты же возмутились тем, что в законе слишком много белых пятен, а представляющие его чиновники не могут ответить на простые вопросы:



- Депутаты спрашивали докладчика: кто решил, на основании каких документов, насколько он снижает загрязняемость, прожигает или нет печи, почему именно Комушка, почему два месяца всего, а не три, как положено, - перечислял депутат Иринчей Матханов. - Почему ушли от производства пеллет? Они вообще бездымные. Кроме того, они производятся в Бурятии, не нужно будет возить из Красноярска. Давайте на пеллеты переходить, другие виды топлива искать. А не то, что кто-то пришел, нам подсунул и мы, подняв флаги, побежали за этим топливом. Все надо делать взвешенно, поэтапно и с привлечением науки.



К слову, выбор места тоже вызвал вопросы у парламентариев.



- У нас зона ветров обычно – запад. И Левый Берег, Сотниково как начинает топить – весь город в дыму. Не очень удачно выбрана площадка, - говорил вице-спикер Хурала Цырен Доржиев, добавляя, что такой эксперимент все же необходим.



По словам председателя комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолия Кушнарева, к законопроекту имеется немало замечений.



- У правового управления Хурала только восемь замечаний по этому законопроекту. Кроме того, механизм реализации тоже непонятен до конца. Я живу на этой Комушке 60 лет, и я не знаю, как можно заставить людей, 700 дворов, перейти на это топливо, - говорил он.



В итоге депутаты отказались рассматривать этот законопроект на ближайшей сессии. Однако, даже если Хурал его не примет, у правительства всегда есть возможность обойти республиканский парламент в этом вопросе.



- Здесь вообще говорится об эксперименте и нам предлагается под эксперимент принять закон. Сама по себе формула «закон под эксперимент» не совсем правильна. Наверное, в городе Улан-Удэ и в республике есть деньги для проведения эксперимента, не надо подтягивать под это дело закон, - говорил депутат Виктор Малышенко.



Фото: «Номер один»



