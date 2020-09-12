Минприроды Бурятии не позволило СНТ продать мусорный полигон

Вместо этого его будут использовать в общественно полезных целях



Выступающий на недавнем заседании Совета Народного Хурала министр природных ресурсов Алексей Хандархаев рассказал о том, куда будет складироваться улан-удэнский мусор.



- У нас полигон один – в Вахмистрово. Весной, когда я пришел министром, я в первую очередь поинтересовался его состоянием. Уже на тот момент мы вышли за верхние отметки, - описывал нерадостную ситуацию министр.



Тем не менее, власти нашли временное решение проблемы – за счет СНТ, которое неподалеку строило небольшую чашу для складирования мусора. По словам Алексея Хандархаева, собственники хотели ее продать. Но минприроды не позволило этого сделатью



- Мы проработали законодательную базу, что это социально значимый объект, что они обязаны работать по назначению. Получили доверенность Тарбагатайского района и понудили их двигаться в сторону завершения строительства полигона. Я им прямо сказал: «Иначе я выкуплю у вас за 13,5 млн – по фактически понесенным затратам, а не за 75 млн, которые вы везде озвучиваете». Они это услышали. Мы это дело контролировали, весну-осень, и сегодня документы на получение лицензии уже находятся в Чите. То есть там высокая степень готовности. Этот маневр мы успели сделать за эту весну, - поделился министр.



Как только лицензия будет получена, городской мусор начнут свозить туда. Емкости должно хватить на 2-3 года, за это время будет построена новая чаша мусорного полигона.



Фото: «Номер один»

