В Бурятии «мусорных» предпринимателей освободят от налогов

Уже сейчас власти разрабатывают очередной проект послаблений



Некоторые льготы для предпринимателей и юридических лиц, работающих в сфере по обращению с отходами, действуют уже сегодня. Например, организации, утилизирующие отходы в Бурятии освобождены от уплаты налога на имущество.



Однако, по мнению властей, этих мер недостаточно для стимулирования бизнеса. Ведь «мусорная» сфера требует немалых инвестиций, в том числе – частных.



Этот вопрос в числе прочих обсудили депутаты Хурала на недавнем заседании. По мнению председателя экономического комитета Анатолия Кушнарева, бизнес, работающий в сфере экологии, нуждается в гораздо более серьезной поддержке. Того же мнения придерживается и министр природных ресурсов Алексей Хандархаев.



Он рассказал о льготе по налогу на имущество, которой уже успело воспользоваться АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод», занимающийся переработкой изношенных шин. А также о льготе для регионального «мусорного» оператора «ЭкоАльянс» по упрощенной системе налогообложения.



- В этом году в целях экономического стимулирования разрабатывается проект постановления о налоговом освобождении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занятых утилизацией отходов на территории Бурятии. Для увеличения количества возвращаемых в хозяйственный оборот вторичных минеральных ресурсов, - рассказал он о ближайших планах.



Кроме того, рассматриваются льготы и по мусоросортировочным станциям, коих в Бурятии две – обе находятся в Улан-Удэ.



Фото: «Номер один»



