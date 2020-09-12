Свалки в центральной экологической зоне Байкала хотят включить в федеральный проект

Впрочем, куда девать полмиллиона тонн мусора, чиновники пока не придумали



По словам министра природных ресурсов Алексея Хандархаева, всего на территории Бурятии расположено 492 свалки общим объемом отходов более 3 млн тонн.



- Только в центральной экологической зоне на 63 свалках находится полмиллиона тонн отходов. Эта проблема накапливалась десятилетиями, поэтому такая ситуация, - рассказывал он депутатам Хурала на одном из недавних заседаний.



При этом, ликвидация всех этих свалок идет не самыми быстрыми темпами. Так, в прошлом году министерством природных ресурсов заключены контракты и приняты работы на ликвидацию 27 несанкционированных свалок общей массой 25 тысяч тонн. Плюсом к этому муниципальными органами власти (администрациями городов, районов и так далее) за прошлый год ликвидировано 119 свалок общей массой 17 тысяч тонн. Этого явно недостаточно, поэтому чиновники пошли за помощью на федеральный уровень.



- Где-то буквально с месяц назад я разговаривал с руководством министерства природных ресурсов РФ с предложением включить в программу «Чистая страна» свалки в центральной экологической зоне в порядке исключения. Там включается только в границах городских поселений. Они услышали, взяли в работу, - отметил Алексей Хандархаев. - В связи с тем, что центральная экологическая зона находится только в Бурятии. Байкал, Бурятия – у нас в этом смысле очень сложно.



К слову, на том же совещании было сказано, что в Бурятии инфраструктура по обращению с отходами представлена четырьмя полигонами ТКО общей мощностью 205 тысяч тонн в год. То есть – половина от объема мусора со свалок в центральной экологической зоне.



- Даже если мы попадем в какую-то программу, даже если выделят деньги – чисто технически взять полмиллиона тонн и перевезти их – куда? Мы просто в один год закончим все наши полигоны действующие. Конечно, к этому надо готовиться. Нужно разворачивать мусоросортировочные комплексы, перерабатывать, полезные фракции отбирать – это большая работа, это в один год не делается. И сжигать мусор. Добиваться послаблений. Да, мы находимся в сложной зоне, в центральной экологической зоне. А куда девать-то? Только чтобы ликвидироваться свалки, которые накопились, необходимо около 5 млрд рублей. Мы это понимаем и к этой проблеме мы должны идти постепенно, - пояснил Алексей Хандархаев.



Фото: «Номер один»



