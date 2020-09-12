Министр природных ресурсов: «ЭкоАльянс» должен был остановиться еще в марте

По словам Алексея Хандархаева, без господдержки предприятие может закрыться



Как уже



На недавнем заседании в Хурале были названы причины такого положения.



- С экономической стороны: сегодня 67 рублей тариф. А до ЭкоАльянса возили от 110 до 160 рублей за куб. Сейчас - в два раза меньше. При той собираемости и при таком тарифе, я вам честно скажу, он должен был остановиться еще в марте. Это чудо, что мы сейчас пока еще почти на ручном управлении это держим. Такая ситуация не только у нас. У нас еще не плохо. В других субъектах еще хуже, - рассказывал депутатам министр природных ресурсов Алексей Хандархаев.



По его словам, нужно думать об инструментах господдержки.



- Мы сегодня готовим порядок субсидирования. Надо не только ругать, но и помогать, поддерживать, если тариф такой маленький, - заявил министр.



Еще одна причина финансовой неустойчивости «ЭкоАльянса» - плохая собираемость платежей, в том числе – со стороны предпринимателей и юридических лиц. Более того, многие предприятия вообще уклоняются от заключения договора.



Алдар Бальжиров, директор ЭкоАльянс:

- Сегодня по данным Читаэнергосбыт, у нас 8,5 тысяч организаций подключены к системе электроснабжения. База у нас с нашими коллегами бьется один в один, но у нас сегодня договоров на руках – 6,4 тысячи, - рассказывал Алдар Бальжиров, директор «ЭкоАльянса». - Юридических лиц, которые не заключили с нами договоры, мы пытаемся найти путем сплошных проверок, сверки с различными базами данных. Но эта разница между 8,5 тысячи и 6,4 тысячи – это те недобросовестные юридические лица, которые еще не пришли и не заключили договоры с ЭкоАльянсом. При этом большая их часть находится в многоквартирных домах, и по факту услуги им оказываются. Мусор вывозится, но оплаты не происходит.



По его словам, найти и заставить заключить договор недобросовестных юрлиц намерены до конца года.



Фото: экоальянс03.рф



Как уже писал «Номер один» региональный оператор по обращению с отходами в Бурятии «ЭкоАльянс» испытывает серьезные финансовые проблемы. В заключении Счетной палаты республики, которая проверила компанию, говорится о ее слабой финансовой устойчивости.На недавнем заседании в Хурале были названы причины такого положения.- С экономической стороны: сегодня 67 рублей тариф. А до ЭкоАльянса возили от 110 до 160 рублей за куб. Сейчас - в два раза меньше. При той собираемости и при таком тарифе, я вам честно скажу, он должен был остановиться еще в марте. Это чудо, что мы сейчас пока еще почти на ручном управлении это держим. Такая ситуация не только у нас. У нас еще не плохо. В других субъектах еще хуже, - рассказывал депутатам министр природных ресурсов Алексей Хандархаев.По его словам, нужно думать об инструментах господдержки.- Мы сегодня готовим порядок субсидирования. Надо не только ругать, но и помогать, поддерживать, если тариф такой маленький, - заявил министр.Еще одна причина финансовой неустойчивости «ЭкоАльянса» - плохая собираемость платежей, в том числе – со стороны предпринимателей и юридических лиц. Более того, многие предприятия вообще уклоняются от заключения договора.Алдар Бальжиров, директор ЭкоАльянс:- Сегодня по данным Читаэнергосбыт, у нас 8,5 тысяч организаций подключены к системе электроснабжения. База у нас с нашими коллегами бьется один в один, но у нас сегодня договоров на руках – 6,4 тысячи, - рассказывал Алдар Бальжиров, директор «ЭкоАльянса». - Юридических лиц, которые не заключили с нами договоры, мы пытаемся найти путем сплошных проверок, сверки с различными базами данных. Но эта разница между 8,5 тысячи и 6,4 тысячи – это те недобросовестные юридические лица, которые еще не пришли и не заключили договоры с ЭкоАльянсом. При этом большая их часть находится в многоквартирных домах, и по факту услуги им оказываются. Мусор вывозится, но оплаты не происходит.По его словам, найти и заставить заключить договор недобросовестных юрлиц намерены до конца года.Фото: экоальянс03.рф