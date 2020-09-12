Бизнес-сообщество Бурятии возмутилось новыми мусорными нормативами

Общественники рассказали о странных методах расчета платы за мусор



Выступившая в Хурале руководитель обособленного подразделения СРО некоммерческого партнерства управления многоквартирными домами Иркутской области и республики Бурятия «Содружество ЖКХ» Гемаля Гендунова, рассказал о том, как теперь рассчитывается плата за мусор для бизнеса.



- Сегодня бизнес-сообщество очень сомневается в необходимости оплаты и за что мы будем платить. Я приведу простой пример: похоронное бюро, которое оказывает услуги ООО «Разнобыт». Там 400 с лишним квадратных метров. В исходных данных министерство природных ресурсов при расчете норматива применено: 400 квадратных метров в паспорте данного предприятия и учтено в Росреестре. Но в данных министерства природных ресурсов 1498 квадратных метров. Откуда единица впереди? – рассказала она. - Этот «Разнобыт», который занимается продажей гробов, венков, цветов и похоронных услуг, в неделю… задумайтесь, уважаемые депутаты, в неделю формируют четыре тонны мусора. Это учтено в нормативах. И за такой норматив мы должны платить.



По ее словам, сегодня прокуратура исследует этот вопрос. Ведь это далеко не единственный пример завышенных нормативов.



- Объект в многоквартирном жилом доме, 130 с лишним квадратных метров. Продают детскую одежду. Заключен договор. За мусор они должны сегодня платить в месяц 8,5 тысяч рублей – счета уже выставлены. А за водоснабжение, канализацию, электроснабжение – за все вместе они платят 4,2 тысячи рублей. Такой же самый объект в Иркутской области за эти же 130 квадратных метров на первом этаже многоквартирного жилого дома платил бы 1200 рублей, в Новосибирске – 700 рублей, - продолжила Гемаля Гендунова. - Очень много объектов на первых этажах многоквартирных домов. Как там проводились замеры? Нам абсолютно непонятно, потому что в таблицах, которые представлены министерством природных ресурсов, нет никакого обоснования: как считали, для какого бизнеса и для чего все нормативы. Ощущение, что все вне экономики и вне математики.



Впрочем, присутствовавший на том же заседании министр природных ресурсов Алексей Хандархаев, усомнился, что выставленные перечисленным бизнесменам счета завыышены.



- По кладбищенскому бизнесу – мы посмотрим. Но они же эти гробы делают не из воздуха. У них много материалов используется, доски. Вы кто-нибудь был в похоронных компаниях? Вы походите, зайдите на хозяйственный двор. Если там только в офисе – это один вопрос. А если кто-то видел, чем они там реально занимаются, выйдет уже с другим пониманием, - парировал он.



Зампред правительства республики по экономическому развитию Алексей Мишенин в свою очередь рассказал об альтернативном варианте оплаты за мусор.



- Если у бизнеса возникает несоответствие, то есть бизнес не согласен, то, мы приняли решение, что он может обратиться в ЭкоАльянс, мы сделаем паспорт объекта этого бизнеса, и тогда он будет заключать договор по факту, не переплачивая ни одного рубля. Но практика показывает: как только мы это сделали и запросили от бизнеса все недовольства вместо 200 нам кое-как сейчас предоставили 15. Следующее: как только мы делаем фактический паспорт объекта, выясняется, что у кого-то, да, действительно, не совпало по разным причинам, а у кого-то он еще и вырос. Потому что факт выше, чем норматив, - рассказал зампред.



Кроме того, он рассказал, что нормативы для бизнеса будут регулярно корректироваться.



Фото: «Номер один»



