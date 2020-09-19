За иркутских «Бонни и Клайда» объявлено вознаграждение в 500 тысяч рублей

Сбежавшую из-под конвоя парочку безуспешно разыскивают две недели
Полицейские продолжают поиски объявленных в федеральный розыск Сергея Устюгова и Татьяны Никитиной. Напомним, 7 сентября в Иркутске осужденные за серию разбоев, кражи и незаконный оборот оружия при доставлении в учреждение исполнения наказания совершили побег.
Главное Управление МВД России по Иркутской области напоминает о том, что передать сведения о разыскиваемых можно также по телефону 02 (с мобильного 102) либо по телефону доверия ГУ МВД России по Иркутской области 8(3952)21-68-88.
За помощь в установлении сбежавших преступников назначено вознаграждение до 500 тысяч рублей.
«Денежные средства выплачиваются гражданину в случае инициативного представления достоверной информации в период размещения объявления на официальном сайте ГУ МВД России по Иркутской области, которая привела к задержанию данных лиц. По желанию гражданина выплата может носить конфиденциальный характер», - сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Иркутской области.
Приметы преступников:
Осужденный Сергей Устюгов: на вид 30 лет, рост 178-180 см, волосы русые, стрижка короткая, нет переднего зуба справа вверху. Был одет в спортивные штаны темного цвета без полосок, футболку оливкового цвета.
Осужденная Татьяна Никитина: на вид 25 лет, среднего роста, волосы светло-русые, ниже плеч. Особая примета: татуировка на левом предплечье в виде узора из квадратов. Была одета в брюки зелёного цвета, кофту серую.
Криминальный тандем может скрываться на территории Бурятии.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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