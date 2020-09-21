Глава Бурятии оседлал верблюда

Алексей Цыденов принял участие в праздновании 100-летия Калмыкии





Глава Бурятии принял участие в праздновании 100-летия Калмыкии. По словам Алексея Цыденова, атмосфера в Элисте была душевной, по-настоящему братской.







«Юбилей республики прошел на высшем уровне! По красочной культурной и насыщенной спортивной программе, а также и в части практичного экономического форума! Поклонился святым местам, прокатился на лошадях по легендарной степи», рассказал Алексей Цыденов, выразив благодарность за гостеприимство главе Калмыкии Бату Хасикову и его команде.





В рамках празднования также состоялись спортивные мероприятия, где приняли участие спортсмены из Бурятии. Как сообщил Алексей Цыденов, главный тренер нашей сборной по борьбе Цыбик Максаров стал абсолютным победителем по национальной борьбе на поясах. А десантник из 11-й бригады Алексей Аранзаев победил в бою по правилам ММА.







«Награждать ребят вместе с главой Калмыкии Бату Хасиковым было очень приятно, испытывал настоящую гордость за Бурятию, - отметил Алексей Цыденов. - Такие визиты - это дань уважения общему прошлому наших народов! Мы должны помнить и чтить нашу историю».Фото: с личной страницы Алексея Цыденова в соцсетях