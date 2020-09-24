Единую диспетчерскую службу Улан-Удэ возглавил новый начальник

Прежний руководитель ушел на пенсию





24 сентября мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков согласовал кандидатуру Аюра Линхобоева на должность начальника Единой дежурно-диспетчерской службы города.

Аюр Линхобоев родился в 1985 году в поселке Первомайский Шилкинского района Читинской области. В 2008 году окончил Восточно-сибирский государственный технологический университет по специальности «инженер-эколог», в 2013 году – по специальности «юрист». Работал заместителем начальника ЕДДС, в последние три месяца исполнял обязанности руководителя этой службы.Ранее ЕДДС возглавлял Александр Кушнарёв. Он ушел с должности в связи с выходом на пенсию, сообщили в пресс-службе мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ